“Sahamızda alacağımızsonuçlar bizi hedefe götürecek”

Geçtiğimiz hafta Pendikspor’la oyun olarak gayet iyi ancak skor olarak sıkıntılı bir maç oynadıklarını kaydeden teknik patron Bahri Kaya, “Bu hafta bizi sıkı bir rakip bekliyor, Zonguldak Kömürspor. Evimizde kazanıp yolumuza iç saha maçlarında alacağımız sonuçlarla devam etmek istiyoruz. Çünkü, kalan 12 maçımızın 7’sini sahamızda oynayacağız. Bu maçlarda karşılaşacağımız takımlardan Hekimoğlu Trabzon dışında tüm takımlar puan olarak altımızda yer alıyor.

Bu kadar çok puan kaybetmemize rağmen halen 5,sıradaki takımla aynı puana sahip olmamız ilk beş için umutlu olmamızı sağlıyor. Alttan güçlü olarak gelen bir takım da yok. Sadece Sarıyer sezonun ikinci yarısında bir çıkış yaptı ve başarılı sonuçlar alıyor. Onunla da sahamızda oynayacağız. Sahamızda alacağımız başarılı sonuçlarla sezonu ilk beş içerisinde bitireceğimize inanıyoruz.

Biz, maç maç gideceğiz. Her maçı ayrı ayrı değerlendireceğiz. Bunlardan biri de Zonguldak maçı. Camianın birlikteliği, taraftarımızın desteği ve futbolcularımızın Pendikspor maçındaki form grafiği ile kazanacağımızı ümit ediyorum. İnşallah taraftarlarımızı stattan evlerine galibiyet sevinci ile göndereceğiz" şeklinde konuştu.