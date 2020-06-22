“Sahaların yıkılması ile Çorum’da futbol biter”

Dr.Turhan Kılçıçcıoğlu Stadı ve çevresindeki spor komplekslerinin yıkılıp yerine Kongre Merkezi ve Millet Bahçesi yapılması gündemdeki yerini koruyor. Konu hakkında yazılı bir açıklama yapan Ulukavakspor Başkan Yardımcısı Hasan Eker, Çorum’da futbolun can çekiştiğini, sahaların da yıkılması ile birlikte can çekişen futbolun tamamen biteceğini iddia etti. Yıllardır amatör futbolun içinde futbolcu ve yönetici olarak hizmet verdiğini belirten Eker, “Biz doğduğumuzdan bu yana büyüdüğümüz ve en rahat şekilde ulaşıp çalışma yaptığımız bu sahalar Çorum futbol altyapısının bu noktaya gelmesinde en büyük etken. Şehrimizi yönetenlerin bu konuda duyarlı olmalarını bekliyoruz. Yıllarca kulüplerimizin kullandığı bu sahalarda soyunma odaları istenen seviyede olmamasına rağmen sahaların şehir merkezinde olması Çorum’da futbolun geleceği açısından oldukça önemli. Ekonomik olarak ayakta durmakta ve futbolcu bulmakta zorlanan amatör kulüpler sahaların buradan taşınması ve başka yerlere yapılması halinde tamamen biterler. Mülki amirlerimizden ve siyasilerimizden beklentimiz mevcut sahaların modernize edilerek bulundukları yerde yeniden yapılması. Çorum’u spor şehri yapmak istiyorsak sporun kalbi durumundaki bu tesisleri kaybetmeyelim” dedi.

(Spor Servisi)