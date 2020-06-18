“Sahaların yıkılması gerekmiyor”

İMAR DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMIŞTI

Avukat Temoman Şahin, yaptığı basın açıklamasında, Vali, milletvekilleri ve belediyenin artık konuya daha duyarlı yaklaşacaklarına inandığını ifade ederken, şu görüşlere yer verdi: “Bilindiği gibi, eski stat yeri önceki Belediye Başkanlığı döneminde imar değişikliği yapılmış ve bu alan ticaret, konut ve turizm alanı olarak işaretlenmişti.

KARAR BOZULDU

Söz konusu değişikliğin iptali için Avukat Teoman Şahin’in kendi adına açtığı iptal değişikliği davası Çorum İdare Mahkemesi’nce süre aşımı gerekçesiyle usulden reddedilmişti. Bu karar, Danıştay 6.Daire Başkanlığı’nca davanın esasına girilerek karar verilmesi gerekçesiyle bozuldu.

SAHALAR ÇORUM’UN EN UYGUN YERİNDE

Söz konusu yer için iki gerekçeyle dava açmıştık. İlkinde amacımız başta trafik, yeşil alan ve sosyal yaşam olmak üzere hayatı çekilmez hale getirecek yapılaşmayı ve bu konuda yapılan ihaleyi önlemekti ve bu amacımız ilk dava ile gerçekleşmişti.

İkinci gerekçemiz ise Çorum amatörlerinin iki sahasının ve bu saha çevresindeki sportif kurumların ana yapılaşmalarını korumaktı. Zira mevcut amatör futbol sahaları ve çevresindeki amatör spora hizmet eden yapılanmaları Çorum’un en uygun yerinde ve alanındaydı.

SAHALARIN YIKILMASI GEREKMİYOR

Danıştay’ın bozma kararı çerçevesinde yasal anlamda bu sahaların kurtarılması imkânı da doğmuştur. Zira yeni belediye yönetimi söz konusu alana Millet Bahçesi ve içinde kütüphane bulunan bir kongre merkezi yapmak istiyordu.

Elbette bu iki proje de yani millet parkı da kongre merkezi de Çorum için faydalı projeler fakat bunların yapılması için mutlaka amatörlerin sahalarının yıkılması gerekmiyor. Aynı bölgeye amatörlerin sahalarına dokunmaksızın da bu projeleri yapmak mümkündür.

O sahalar yer itibariyle de anlam itibarıyla da amatör sporun ruhu olup mevcut yapının korunması konusunda valilik, belediye ve diğer kamu kuruluşlarından Çorum amatör spor birlikleri adına anlayış bekliyoruz. Amatör sahalar için gösterilecek hiçbir bölge bu anlamda doğru olmayacaktır.

Zira bu konunun dava konusu olmasına bile gerek yoktur. Amatör spor sahalarına dokunulmaması durumunda davamız anlamsızlaşmaktadır. Zira millet bahçesi projesi de kütüphaneli kongre merkezi projesi de kimsenin itiraz edeceği projeler değildir.

Bu konuda iyi niyetlerini asla tartışma konusu yapmayacağım Sayın Valimiz ve Sayın Belediye Başkanımızın ve Çorum milletvekillerimizin konuya duyarlı yaklaşacaklarına inancım tamdır.”

(Spor Servisi)