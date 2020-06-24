“Sahaların mevcut yerlerinde kalmasının isabetli ve faydalı olacağını düşünüyorum”

Çorum Vali Mustafa Çiftçi, 1 ve 2 No’lu sahaların başka yere kaydırılmasından ziyade yerinde kalmasının isabetli ve faydalı bir karar olacağını söyledi.

ÇORUM HABER’de Nurdan Akbaş’ın moderatörlüğünü üstlendiği “Dobra ” programının ilk konuğu olan Vali Mustafa Çiftçi gündeme dair açıklamalarda bulundu. Vali Mustafa Çiftçi, son günlerde spor kamuoyunun gündemini meşgul eden 1 ve 2 No’lu sahalar hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

Nurdan Akbaş’ın 1 ve 2 No’lu sahaların yıkılacak olması ile ilgili sorduğu soru üzerine, Vali Çiftçi şu ifadeleri kullandı: “ Şehrin geleceği ile alakalı bir konu. Şuanda yapımı tamamlanan yeni bir stadyum var. Bu stadyum daha önce belediye tarafından yapımı tamamlandı. Daha sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı’na devredilecek. Bu işlem tamamlandıktan sonra Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’nın durumu gündeme gelecek. Bu stadımız şehrimizin merkezi noktasında. Şehrimizin geleceği ile ilgili bu alan için projeler gündemde.

Bu alana Millet Bahçesi ve Kongre Merkezi yapılması düşünülüyor. Çorum’un bilindiği üzere sadece Tiyatro Salonu var toplu etkinlikleri gerçekleştirebildiğimiz oda 450-500 kişilik. Bu salonumuz artık Çorum’un ihtiyacına cevap vermiyor. Bu nedenle yeni yapılacak Kongre Merkezi Çorum’un kesinlikle ihtiyacı durumunda.

Çorum’un diğer ihtiyaçları noktasında 1 ve 2 No’lu sahaların merkezde kalması önemli bir konu. Çünkü bu sahalar gençlerimizin rahatlıkla gelebildiği, ulaşımda sorun yaşamadığı en uygun sahalar. Bu sahaların başka yere kaydırılması ne kadar faydalı olur bilemiyorum. Ancak mevcut yerinde kalmasının isabetli ve faydalı olacağını düşünüyorum.”

(Spor Servisi)