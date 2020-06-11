“Sahalara ihtiyacımız var”

Dr.Turhan Kılıçcıoğlu Stadı yanında bulunan Atatürk Spor Salonu, 1 ve 2 No’lu futbol sahaları, tenis kortları ve Adil Candemir Güreş Eğitim Merkezi’nin yıkılıp yerine Kogre Merkezi yapılacak olması nedeniyle bir açıklama da Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan’dan geldi. Ayan, uzun yıllardır Çorum’da amatör spora hizmet veren bu alanın yıkılacak olması amatör futbol camiasında üzüntü ile karşılandığını söyledi. Çorum’da amatör futboluna hizmet eden dört sahanın olduğunun altını çizen İl Temsilcisi Ayan, “Bu dört saha kulüplerimize ve sporcularımıza yetmezken, 1 ve 2 No’lu sahaların yıkılacağını öğrenmemiz bizleri ziyadesi ile üzmüştür. İlimizde her sene organize edilen 538 resmi müsabakanın 379’u 1 ve 2 No’lu sahalarda oynanmaktadır. Diğer müsabakalar ise Mimarsinan Sahası’nda oynanıyor. Nazmi Avluca Sahası’nın çim olması nedeniyle üst üste 2 müsabaka oynatamıyoruz. Bu nedenle en çok resmi müsabakaların oynandığı 1 ve 2 No’lu sahaların yerinde kalması futbol camiası olarak en büyük arzumuz” dedi.

Engin Ayan açıklamasının devamında 5000’e yakın sporcunun bu sahalardan faydalandığını da sözlerine eklerken, “Çorum Futbolunun kalbini besleyen bu damarları yok edersek Çorum Amatör Futboluna büyük zarar vermiş oluruz. Veli için çocuğunu spor alanlarına göndermesinde en etken rol spor sahalarının güvenliği ve ulaşım kolaylığıdır. Bu nedenle ilimizde spor yapan gençlerimizin sayılarını arttırmak için 1 ve 2 No’lu sahalar ile Atatürk Spor Salonu cazibe merkezidir. İlimizin Kültür ve Kongre salonu ihtiyacı olduğu kaçınılmazdır. Dr.Turhan Kılıçcıoğlu Stadı, Güreş Eğitim Merkezi ve tenis kortlarının olduğu alan 27.700 metrekare gelmektedir. Bu büyüklükteki bir alana rahatlıkla kongre salonu, tiyatro salonu ve tenis kortlarının sığacağını düşünmekteyiz. Bu sebeplerden dolayı ilimizde spor yapan gençlerimizin sayısını ve lisanslı sporcu sayımızı artırmak için 1 ve 2 No’lu sahalar ile birlikte Atatürk Spor Salonu’na ihtiyacımız var” ifadelerine yer verdi.