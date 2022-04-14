Sahalar için geri sayım
Çorum Belediyesi tarafından, Park Bahçeler Müdürlüğü ve yeni spor salonunun yanına yapılan sentetik yüzeyli çim sahaların hizmete açılmasıyla ilgili olarak geri sayım başlamış durumda.
Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yeni spor salonu inşaatının yanına yapılan sahalarda incelemelerde bulunurken, son durumla ilgili olarak yetkililerden bilgi aldı. Tespit ettiği küçük çaplı eksiklerin en kısa zamanda giderilmesi talimatını veren Başkan Aşgın, sahaların ne zaman hizmete açılacağı ile ilgili olarak da, çok kısa bir zaman dilimine işaret etti. Aşgın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Amatör sporcularımızın en güzel koşullarda antrenmanlarını yapabilmeleri için iki ayrı bölgede inşa ettiğimiz Nizami Sentetik Sahalarımızda her şey hazır. Gençlerimizin top koşturacağı günlere az kaldı” ifadelerini kullandı.
Önümüzdeki günlerde, sahaların kesin açılış tarihi ile ilgili bir açıklama yapılması bekleniyor.
(Hüseyin AŞKIN)
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