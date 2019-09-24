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‘Sahada ciddi bir mücadele vardı’

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, kendilerinin ve Yeni Çorumspor'un iyi bir mücadele gösterdiğini söylerken, penaltı pozisyonu için tartışmaya açık olduğunu belirtti.

‘Sahada ciddi bir mücadele vardı’

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, kendilerinin ve Yeni Çorumspor'un iyi bir mücadele gösterdiğini söylerken, penaltı pozisyonu için tartışmaya açık olduğunu belirtti.

24 Eylül 2019 Salı 20:00
‘Sahada ciddi bir mücadele vardı’

Kasımpaşa'nın başarılı Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Yeni Çorumspor ile oynanan ve 1-0 Kasımpaşa'nın üstünlüğü ile sona eren Ziraat Türkiye Kupası 3.Tur maçını değerlendirdi. Her iki takımında son dakikaya kadar iyi bir mücadele örneği sergilediklerini belirten deneyimli teknik adam, "Her iki takımda sonuna kadar kendi lehlerine sonuçlansın diye ciddi bir mücadele verdi. İlk yarı biraz daha dağınık bir görüntü sergiledik. Ofsayt gerekçesiyle sayılmayan bir gölümüz var. Ofsayt olmayabilir. İkinci yarıda derli toplu bir oyun oynadık. Attığımız golü penaltı pozisyonuyla attık. O pozisyonda tartışmalı bir pozisyon. Uzaktan gördüğüm kadarıyla tartışılır bir pozisyon. Ama son ana kadar bu skoru korumayı başardık. Yeni Çorumspor takımı da son ana kadar gol atabilmek için bir mücadele verdi. Bunun için kutluyorum. Bir üst tura yükseldik. Şimdi gelecek takımı bekleyeceğiz. Kupada da sonuna kadar gitmek amacımız. Yeni Çorumspor'a da başarılar diliyorum. Yeni Çorumspor'u, takım olarak oynadıkları oyunu beğendim. Takımın başında Bahri Kaya gibi tecrübeli bir teknik adam var. Bence bugün turu atayabilecek bir oyun oynadı" ifadelerini kullandı.

(Rıfat KARA)

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