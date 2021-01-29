“Saha şartlarının ağırlığı ve eksikler üretkenlik anlamında bizi zorladı”

Baydur’un açıklaması şöyle: “İkinci yarıya lider Manisa FK maçı ile başlamış bulunmaktayız. Belirlediğimiz hedef doğrultusunda ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmak istiyorduk.

Sezon başından bu yana hiç yenilgisi olmayan bir takıma mağlubiyeti yaşatmak hem futbolcularımız için, hem de camia için büyük bir moral kaynağı olacağının farkındaydık. Bütün hafta, teknik ekibimiz ile birlikte oyuncularımız gerek saha içi idmanlarımızda, gerekse saha dışı yaptığımız analizli mental antrenmanlarımızda bunun için çalıştı.

Maçın ilk yarısında oyuncularımızdan çalıştığımız her şeyin karşılığını aldık. Manisa FK’da belirlediğimiz etkili oyuncularına çok fazla reaksiyon alanı bırakmayan, alanı daraltan ve muazzam mücadele eden bir takım vardı sahada.

Saha şartlarının ağırlığı ve kadrodaki eksiklerimiz bizi üretkenlik anlamında biraz zorlasa da, iki duran toptan skor üretmeye çok yaklaştık. İkinci yarıya oyuncu değişikliğiyle başlayan Manisa temsilcisi ilk yarıya nazaran daha ofansif bir oyun anlayışını benimsedi. Akabinde skoru de elde ettiler.

Bu dakikadan sonra skoru eşitlemek hatta öne geçmek için teknik ekibimizin hamlesi ve oyuncularımızın çabaları sonuç vermedi ve sahadan 1-0 mağlup ayrıldık. Takımımız Cumartesi gününden itibaren hem BAY haftasını iyi değerlendirmek, hem de Kocaelispor maçına en iyi şekilde hazırlanmak için çalışmalarına start verecek. Manisa FK maçındaki puan kaybını Kocaelispor maçı ile telafi ederek hedefimize emin adımlarla ilerlemek istiyoruz.”

(Spor Servisi)