Sağlık kontrolleri yapıldı

Yeni sezon lisans işlemleri için gerekli olan sağlık raporları dün Çorum Elitpark Hastanesi’nden alındı. Teknik Direktör Aykan Atik ve yardımcıları ile tüm futbolcular dün sabah erken saatlerinde sağlık kontrolünden geçti. Yapılan kontroller sonunda Kırmızı-Siyahlı teknik heyet ve futbolcular hiçbir bulguya rastlanmadı.

(Ömür SOYTEMİZ)

