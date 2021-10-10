Sağlık çalışanları için tribün talebi

Çorum FK Başkanı Fatih Özcan’ın ziyareti esnasında Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Mesut Sezikli, Başkan Özcan’ın özel bir istekte bulundu.

Koronavirüs salgını nedeniyle sağlık çalışanlarının zorlu bir süreçten geçtiğini ifade eden Sezikli, personellerinin stres atmak amacı ile futbol maçlarına gitmek istediğini belirtti. Bu nedenle Başkan Özcan’dan iç saha maçlarında sağlık çalışanları için özel bir tribün isteyen Sezikli, Çorum FK tarafından bu isteklerinin karşılanması durumunda ise çok memnun olacaklarını ifade etti.

Sezikli’nin talebi sonrası Kulüp Müdürü Özgür Yıldırım’a talimat veren Başkan Özcan, VİP-A tribünün yanında bulunan Aile-B tribününün sağlık personelleri için tahsis edilmesi ve ücretsiz alınması noktasında gerekeni yapılmasını söyledi.

(Rıfat KARA)

