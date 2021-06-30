Sağlık Bakanı Koca: Spor müsabakaları seyircili oynanabilecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Meclis'te gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bakan Koca, "Kovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde iş yerlerinde gazete bulundurma yasağına ilişkin bir hüküm yer almadı. Bu konuda 1 Temmuz itibarıyla bir çalışma var mı?" sorusu üzerine, bu konuda Bilim Kurulu'nun 25 Haziran Cuma günü düzenleme yaptığını, yasağın 1 Temmuz'dan itibaren kalkacağını bildirdi.

Spor müsabakalarının seyircili oynanması konusunda bir çalışma olup olmadığına ilişkin soruya Koca, "Önümüzdeki süreçte tek bir alanda değil bütün alanlarda kısıtlamaları kaldırmaktan yanayız. Spor müsabakaları için de benzer şekilde sayıları belirleyerek, tedbirlerle seyircili oynanabileceğini şimdiden söylemek istiyorum." yanıtını verdi.