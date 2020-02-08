“Sadece maça odaklanalım”

Başkan Özcan’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“Sayın Hamit Işık’ın istifasının ardından tüm sosyal medya hesaplarında bilgiden yoksun açıklamalar ardı ardınayapılamaya devam ediliyor.

Büyük Çorumspor ailesi, lütfen ama lütfen herkesten rica ediyorum şuan bu tür yorumlardan uzak durunuz. Ne şahsım, ne de bir başkası yara almıyor. Yara alan sadece Çorumspor oluyor.

Cumartesi oynayacağımız hayati maç öncesinde sadece kenetlenelim ve yok olmayalım. Ben son sözümü söyledim. Bu maçta olası bir kötü sonuçta şahsım dahil hiçbir isim kalmaz, yerle bir oluruz.

O nedenle, şimdi sadece Cumartesi günü ynanacak hayati maç için kalplerimiz bir atsın ve dualarınız bizimle olsun.

Ben, neler yaşandı, doğrular neler tüm kamuoyuna açıklayacağım. Dün de sizlerden bir şeyler gizlemedim, bugün de, yarın da gizlemeyeceğim. Herkes herşeyi bilecek. Yalvarırım şuan sadece sessiz olalım.”