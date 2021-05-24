Sadece 8 atlet Çorum’un en hızlısı olmak için yarıştı

Atletizm İl Temsilciliği’nin 2021 yılı faaliyet programında yer alan “En hızlı atletler” yarışı dün TOKİ Atletizm Sahası’nda gerçekleşti. Saat 10.30’da başlayan yarışlara sadece 8 sporcunun katılması dikkat çekerken, 60 metre yapılan yarışlarda 2008, 2009 ve 2010 doğumlu sporcular birinci olabilmek koştu.

2010 doğumlu kızlar kategorisinde Elif Koçak 9 saniye 37 salise ile birinci olmayı başarırken, 2009 doğumlu kızlar kategorisinde ise Feyza Ceren Ardıç 9 saniye 2 saliselik derecesi ile birinci, İrem Nur Çöl 9 saniye 63 saliselik derecesi ile ikinci oldu.



2009 doğumlu erkekler kategorisinde ise Ömer Karadereli 8 saniye 67 salise ile birinci, Kemal Emre Sucu 9 saniye 30 salise ile ikinci, Yusuf Kayra Acar ise 9 saniye 51 salise derecesi ile üçüncü oldu. 2008 doğumlu kızlar kategorisinde ise Irmak Anar 8 saniye 74 salise ile birinci, Hayru Nisa Aksoycuk 9 saniye 22 saliselik derecesi ile ikinci olarak tamamladı.

Yarışların ardından düzenlenen törenle, dereceye giren sporculara madalya takdim edildi.

ÖZEL SPORCULAR İÇİN ÖZEL YARIŞ DÜZENLENDİ

Çorum’un en hızlı atletinin belli olacağı 60 metre yarışları izlemeye gelen özel sporcular için resmi yarışların ardından özel yarış düzenlendi.

TOKİ Atletizm Sahası’nda gerçekleşen yarışlar sonunda Atletizm İl Temsilciliği tarafından özel sporcular için özel yarış organize edildi. Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Dayanışma Merkezi öğrencilerinden Gizem Öksüm, Elif Nur Topakkaya, Ayşe Kürkcüo, Ayşe Arzık, Yeliz Ay, Fatma Arzık, Mehmet Can Düz ve Murat Öztürk 60 metrede birinci olabilmek için yarıştı. Renkli görüntülere sahne olan yarışlar sonunda kızlarda Gizem Öksüm, erkeklerde ise Mehmet Can Düz birinci olmayı başardı.

Atletizm İl Temsilciliği özel sporcular için de tören düzenleyerek yarışa katılan tüm özel sporculara madalya takdim etti.

(Spor Servisi)

