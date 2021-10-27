Sadece 411 bilet satıldı

Çorum FK’nın Arnavutköy Belediye ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası 3.Eleme Turu maçında sadece iki tribüne seyirci alındı.

Çorum Şehir Stadyumu’nda saat 13.00’te başlayan karşılaşma için sadece maraton ve protokol tribününün kapıları açılırken, maraton biletleri 20, protokol tribünü biletleri ise 100 liradan satıldı.

Hafta içi olması nedeniyle Çorumlu sporseverler karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi. Karşılaşma için sadece 411 adet bilet satıldığı belirtildi.

(Hüseyin AŞKIN)

