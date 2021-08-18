Sabah kuvvet, akşam taktik

Şampiyonluk hedeflediği yeni sezonun hazırlıklarını Bolu’da sürdüren Çorum FK, 1 gün aradan sonra yeniden çift idman programına döndü. Kırmızı-siyahlılar, dünü sabah ve akşam olmak üzere çift antrenmanla geçirdiler.

Günün ilk antrenmanı salon çalışması şeklinde geçti. Kırmızı-siyahlılar, teknik direktör Aykan Atik nezaretinde 2 grup halinde kuvvet çalışması yaptılar. 1.grupta yer alan futbolcular saat 11.00’de, 2.grupta yer alan futbolcular ise 11.30’da çalıştılar.

Öğle yemeğinden sonra istirahate çekilen kırmızı-siyahlılar, günün ikinci antrenmanını saat 18.00’de gerçekleştirdiler. Bu antrenman da taktik çalışması şeklinde geçti.

Çorum FK, bugün 2.Lig takımlarından Ankara Demirspor’la antrenman maçı yapacak.

(Hüseyin AŞKIN)