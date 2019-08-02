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Sabah kuvvet, akşam taktik

Yeni Çorumspor’da ikinci etap hazırlıkları dün yapılan çift antrenman ile devam etti.

Sabah kuvvet, akşam taktik

Yeni Çorumspor’da ikinci etap hazırlıkları dün yapılan çift antrenman ile devam etti.

02 Ağustos 2019 Cuma 01:39
Sabah kuvvet, akşam taktik

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci etap hazırlıklarına önceki gün start veren Yeni Çorumspor dünü çift antrenman yaparak tamamladı.

Teknik Direktör Bahri Kaya nezaretinde gerçekleşen günün ilk antrenmanı gruplar halinde saat 09.00 ve 10.00’da salonda kuvvet çalışması şeklinde geçti.

Akşam saat 17.30’da Tesisler 1 No’lu Saha’da gerçekleşen günün ikinci antrenmanı ise ısınma hareketleri ve düz koşular ile başlarken, 5’e 2 pas çalışması ile devam etti. Son bölümde yarı sahada taktik çalışma yapan Kırmızı-Siyahlılar açma germe hareketleri ile antrenmanı tamamladı.

(Rıfat KARA)

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