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Sabah kuvvet, akşam pas

Yeni Çorumspor’da hazırlıklar aralıksız devam ediyor. Sabah salonda kuvvet çalışması yapan Kırmızı-Siyahlılar, akşam antrenmanında ise pasa dayalı taktik çalışma yaptı.

Sabah kuvvet, akşam pas

Yeni Çorumspor’da hazırlıklar aralıksız devam ediyor. Sabah salonda kuvvet çalışması yapan Kırmızı-Siyahlılar, akşam antrenmanında ise pasa dayalı taktik çalışma yaptı.

23 Temmuz 2019 Salı 00:10
Sabah kuvvet, akşam pas

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında 1.etap hazırlıklarını Çorum’da sürdüren Yeni Çorumspor’da dün de çift antrenman yaparak günü tamamladı. Teknik Direktör Bahri Kaya nezaretinde Tesisler 1 No’luSaha’da saat 10.00’da ve 11.00’da gerçekleşen 2 grup halinde ki antrenmanlarda salonda kuvvet çalışması yapıldı. Yine Tesisler 1 No’luSaha’da saat 17.00’de gerçekleşen akşam antrenmanı ise ısınma hareketleri ve düz koşular ile başlarken, daha sonra 5’e 2 pas çalışması ile devam etti. Son bölümde kontrol ve pasa dayalı taktik çalışma yapan Kırmızı-Siyahlılar açma germe hareketleri ile antrenmanı tamamladı.

Yeni Çorumspor’da hazırlıklar bugün yapılacak antrenmanlarla kaldığı yerden devam edecek.

(Rıfat KARA)

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