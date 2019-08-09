Sabah idman, akşam maç

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci etap hazırlıklarını kendi tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdüren Kırmızı-Siyahlılar dünkü çalışma programını sabah idman, akşam hazırlık maçı yaparak tamamladı. Teknik Direktör Bahri Kaya nezaretinde Tesisler 1 No’lu Saha’da saat 08.00’de gerçekleşen sabah antrenmanı düz koşular ile başlarken, dar alanda pas çalışması ile devam etti. Son bölümde yarı sahada taktik antrenmanı yapan Kırmızı-Siyahlılar açma germe hareketleri ile antrenmanı tamamladı.

ALTYAPI İLE İKİNCİ SINAV

Yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçını U19 takımı ile oynayan ve sahadan 7-0 galip ayrılan Yeni Çorumspor, ikinci hazırlık maçını da U19 takımı ile oynadı.

Tesisler 1 No’lu Saha’da saat 18.00’de başlayan karşılaşmada Teknik Direktör Bahri Kaya her iki yarıda da farklı 11’ler kullandı. Yeni Çorumspor A takımının daha etkili bir futbol ortaya koyduğu hazırlık karşılaşması ilk maçta olduğu gibi yine dostça sona erdi. (Rıfat KARA)