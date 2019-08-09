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Sabah idman, akşam maç

Yeni Çorumspor dün sabah antrenman yaparken, akşam ise U19 takımı ile ikinci hazırlık maçını yaptı.

Sabah idman, akşam maç

Yeni Çorumspor dün sabah antrenman yaparken, akşam ise U19 takımı ile ikinci hazırlık maçını yaptı.

09 Ağustos 2019 Cuma 00:05
Sabah idman, akşam maç

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci etap hazırlıklarını kendi tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdüren Kırmızı-Siyahlılar dünkü çalışma programını sabah idman, akşam hazırlık maçı yaparak tamamladı. Teknik Direktör Bahri Kaya nezaretinde Tesisler 1 No’lu Saha’da saat 08.00’de gerçekleşen sabah antrenmanı düz koşular ile başlarken, dar alanda pas çalışması ile devam etti. Son bölümde yarı sahada taktik antrenmanı yapan Kırmızı-Siyahlılar açma germe hareketleri ile antrenmanı tamamladı.

ALTYAPI İLE İKİNCİ SINAV

Yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçını U19 takımı ile oynayan ve sahadan 7-0 galip ayrılan Yeni Çorumspor, ikinci hazırlık maçını da U19 takımı ile oynadı.

Tesisler 1 No’lu Saha’da saat 18.00’de başlayan karşılaşmada Teknik Direktör Bahri Kaya her iki yarıda da farklı 11’ler kullandı. Yeni Çorumspor A takımının daha etkili bir futbol ortaya koyduğu hazırlık karşılaşması ilk maçta olduğu gibi yine dostça sona erdi. (Rıfat KARA)

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