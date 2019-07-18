Ruşen Çetin de ayrıldı

Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Nadir Solak dün kendine ait sosyal medya hesabından antrenör Ruşen Çetin’in kendi isteğiyle görevden ayrıldığını duyurdu. Ruşen Çetin’e Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’ne verdiği hizmetlerden ötürü bir plaket takdim eden Başkan Solak, Ruşen Çetin için veda mesajı yayınladı. Mesajında Çetin’e Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’ne 10 yıldır verdiği emekleri için teşekkür eden Solak, “Ruşen hocamız Türkiye Şampiyonalarında ve Uluslararası turnuvalarda madalya kazanan sporcular yetiştirdi. Yaklaşık 10 yıl Belediyemiz spor kulüplerine hizmet etti. Hocamızla yaklaşık 5 yıldır kulüp yönetimimizde beraber çalışma fırsatı yakaladık. Hocamız kimleri yetiştirdi diye şöyle bir hafızamızı yokladığım da Fatih Erdin, Selim Kozan ve Engin Çetin gibi örnek sporcular ve niceleri. Kendisi görev süresini tamamladığını sırayı gençlere vermek gerektiğini savunarak görevden ayrılmak istediğini belirtti. Bizde kabul ettik. Kendisine bundan sonraki yaşamında huzur ve başarılar dilerim” ifadelerine yer verdi.

(Rıfat KARA)