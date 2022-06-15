Rumi Ispanak “Yargıya taşımaktan çekinmem”

Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nun (ÇASKF) 16 Temmuz’da yapılacak olan Olağan Genel Kurulu öncesinde başkanlığa adaylığını açıklayan mevcut yönetim kurulu üyesi Rumi Ispanak, zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

ÇASKF’nin diğer başkan adayı Ferhat Arıcı’nın, sadece kâğıt üzerinde kaydı bulunan bazı kulüpleri ASKF’ye üye yaptırdığını ve bu konuda kendisinin mağdur edildiğini iddia eden Rumi Ispanak, kaydı yeni yapılan kulüplere seçimde oy kullandırılmaması ve seçime 43 kulüple girilmesi çağrısında bulundu.

Rumi Ispanak’ın açıklamaları kısmen şöyle:

“…ASKF yönetimine talip olduğumuz süreçte, başka bir aday da seçim sürecinde Çorum ASKF yönetimine talip olmuş, adaylık açıklamasında bulunmuştur. Demokratik bir ortamda, spora hizmet etmiş, vizyonu olan, projeleri olan herkesin aday olması en doğal hakkıdır.

Hedefim, mevcut yönetimin de, benim de içinde bulunduğum ASKF’nin mevcut yapısına ve işlevselliğine zarar vermeden, adil ve eşit koşullarda seçim sürecini yürütmektir.

SUÇ İŞLENMİŞTİR

Beklentimiz bu şekildeyken; Çorum ASKF yönetimine aday olan kişinin, seçim sathı mahalline girildiği süreçte, son 6 ay içerisinde kâğıt üzerinde kurulan ve sportif faaliyeti olmayan 17 spor kulübünü ASKF’ye üye yapmaya çalışması, mevcut başkanın yönetim kurulu kararı almadan, yönetim kurulu üyelerinin imzalarını almadan bu aday tarafından başvuruları yapılan 17 kulübü mevcut tüzük dernekler yönetmeliği, yeni çıkan spor yasasına aykırı bir şekilde Çorum ASKF’ye üye yaparak taraf olmuş, aynı zamanda suç işlemiştir.

BİLGİ

VERİLMEDİ

Süreçle ilgili bilgi sahibi yönetim kurulu üyesi ve mevcut yönetimde başkan yardımcısı olmama rağmen, ne bana ne de diğer üyelere bilgi verilmemiştir. Durumun tarafımdan öğrenilmesi üzerine, mevcut başkana, bu durumun seçimi manipüle etmeye yönelik bir hareket olduğunu, yaptığının suç olduğu kendisine söylenmiş ve bu yanlıştan dönülmesi gerektiğini, ısrarcı olunması durumunda 5 dönem, yaklaşık 15 yıl ASKF başkanlığı yapmış bir kişi olarak, giderayak Çorum ASKF’nin dibine dinamit koyup gideceğini kendisine ve mevcut yönetim kurulu üyelerine söyledim.

HUKUKİ HAKLARIM SAKLI

Aynı süreçte, hali hazırda, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’nden de bu 17 kulübün üye yapıldığını öğrendim ve usulsüzlüğün tespitini yaptım. Alelacele toplanan yönetim kurulu, benim yapmış olduğum itiraz üzerine karar alınmadan, DERBIS sistemi üzerinden üyelik kayıtları yapılan bu 17 kulübün üyeliğini askıya aldı. Mevcut durumun düzeltilmemesi ve eşit koşullarda seçime gitme sürecini etkileyecek her tasarrufla ilgili hukuki hakkımı saklı tuttuğumu ve yapılan yanlışta ısrarcı olmamalarını mevcut başkana ve yönetim kuruluna defalarca söyledim.

ASKF YÖNETİMİ TEHDİT EDİLDİ

İtirazım üzerine, mevzuata aykırı bir şekilde üye yapılan kulüplerin üyelikleri pasife düşürüldü. Daha sonrasında, ASKF yönetimine talip olan şahıs tarafından üyeliklerin pasife düşürülmesine itiraz edilmiş ve mevcut ASKF yönetimi gereği yapılmazsa ilgili kurumlara şikâyet edilmekle tehdit edilmiştir. Mevcut yönetim toplanarak içinde bulunduğu bu çıkmazdan kurtulmak ve kamuoyuna rezil olmamak için, bir ara formül bulmaya çalışmış, böylelikle her iki tarafı da bir araya getirerek, uzlaştırmaya çalışmıştır.

TEKLİFİ İSTEMEYEREK KABUL ETTİM

Birlikte yol yürüdüğüm, Çorum amatörüne birlikte hizmet etmeye çalıştığımız arkadaşlarımı, kanun ve mevzuat önünde zor duruma düşürmemek için elimden geleni yaptım. Çorum ASKF’yi kamuoyu önünde tartışılır duruma getirmemek adına araya giren hatırlı kişilerin uyarısını dikkate alarak, tarafıma teklif edilen 17 kulübün de benim tarafımdan ASKF’ye üye yapılıp, şartların eşitlenmesi ve bu şekilde seçime gidilmesi yönündeki teklifi istemeyerek kabul ettim.

MAĞDUR EDİLDİM

Burada da, ASKF yönetiminin ve diğer adayın yüzünden, hem centilmenlik anlaşmasına uyulmadı, hem de mağdur edildim. Bir kulübün ASKF’ye üye olması için olağan veya olağanüstü genel kurul kararı alınması gerekiyor. Bunun için de en az 15 günlük bir süreye ihtiyaç vardır. Maalesef, bu süre bana tanınmadı ve mevcut süre içerisinde Çorum sporuna hizmet etmiş ve daha önceden genel kurulunu yaparak ASKF’ye üye olma kararı almış 5 kulübün üyelik başvurusu yapılabilmiştir.

BANA EK SÜRE VERMEDİLER

Mevcut başkandan bu durumdan dolayı ek süre istememe rağmen ve seçime daha zaman olmasına rağmen, yine diğer aday lehine hareket edilerek, üye olma başvurusu yapabilecek kulüplerimizin önüne geçilmiştir.

Seçim sürecine girildiğinde, tekrar aday olsun veya olmasın, mevcut başkan ve yönetim kurulunun birinci önceliği seçimin adil ve güvenli bir şekilde yapılmasıdır. Mevcut Başkan ve bazı yönetim kurulu üyeleri, bu seçim sürecinde taraf olmuştur. Seçime şimdiden şaibe karışmıştır.

SEÇİME 43 KULÜPLE GİRELİM

Bu hatalar zincirinden dönülmesi ve seçimin adil koşullarda yapılması için, mevcut başkan ve alınan kararların altında imzası olan üyelere ve diğer adaya sesleniyorum. ASKF’nin temeline dinamit koymayalım. Son bir hafta öncesine kadar ASKF’ye üye olmuş yani seçim sürecine girmeden önce ASKF üyeliği bulunan 43 kulüple seçime gidelim.

Seçilen yönetim, başvurusu bulunan kulüplerin üyelik yeterliliğin bulunup, bulunmadığına, seçim sürecinden sonra değerlendirerek üye yapılıp, yapılmamasına karar versin.

Kâğıt üzerinde, seçim sürecini etkilemek için kurulmuş kulüplerle, yıllardır amatörün çilesini çekmiş kulüplerin aynı kefeye konulmaması gerektiğini düşünüyorum. ASKF’nin ilimiz amatörüne vermiş olduğu katkıyı hak eden kulüplerimiz alsın.

BÖYLE GİDERSE YARGIYA TAŞIRIM

Kulüp yöneticilerine de seslenmek istiyorum. Zor şartlarda mücadele ve emek veriyorsunuz, emeğinize bu kâğıt üzerindeki kulüpleri ortak etmeyin ve tepkilerinizi yüksek sesle dile getirin.

Son olarak şunu söylemek istiyorum. Seçime bu koşullarda gidilmesi durumunda, hukuki haklarımı saklı tutuyorum. Seçimin bu ortamda gerçekleşmesine vesile olacak herkesle hukuk önünde hesaplaşacağımızı bilmenizi istiyorum. Süreç böyle devam ederse, ASKF içindeki diğer mevzuata ve kanuna aykırı durumlarla ilgili şikâyetleri de hukuka taşımaktan da çekinmeyeceğimin bilinmesini isterim.”

(Hüseyin AŞKIN)

