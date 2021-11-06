Rota belli, tam yol ileri: 2-1

STAT: Bodrum İlçe

HAKEMLER: Feridun Daldaş **, Muratcan Ilgaz ***, Tolga Atasoy ***

4.HAKEM: Berkay Erdemir

BODRUMSPOR: Ali Türkan **, Üzeyir **, Muhammet **, Onur Akbay **, Ali Eren **, Yekta * (Dk.61 Süleyman *), Burhan * (Dk.61 Celal *), Halil İbrahim * (Dk. 75 Cenk *), Samet **, Oğuzhan * (Dk. 40 Harun *), Berk İsmail **

YEDEKLER: Egemen, Medeni, Süleyman Özdamar, Serkan, Adem Metin, Sergen.

TEKNİK DİREKTÖR: İsmet Taşdemir

ÇORUM FUTBOL KULÜBÜ: Hasan Hüseyin **, Serkan ***, İsmet ** (Dk. 69 Emre *), Berkay ***, Abdülhamit ****, Hasan ***, Halil İbrahim ***, Murat ** (Dk.69 Atakan *), Mehmet Gürkan * (Dk. 18 Kerem **), Umut *** (Dk. 90 Mikail), Burak Çalık ****

YEDEKLER: Erdi, Sefa Akın, Sabrican, Kürşat.

TEKNİK DİREKTÖR: Ahmet Yıldırım

GOLLER: Dk.12 (penaltıdan) Berk İsmail (Bodrumspor), Dk. 54 ve 59 Burak Çalık (Çorum FK)

SARI KARTLAR: Ali Eren, Oğuzhan, Onur Akbay (Bodrumspor), Hasan Hüseyin, Halil İbrahim, Umut, Kerem (Çorum FK).

2.Lig Kırmızı Grupta “rota kupa” sloganıyla şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, 11.hafta maçında konuk olduğu Bodrumspor’u ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-1 yenerek üst üste dördüncü galibiyetini aldı.

Cumartesi günü Bodrum İlçe Stadı’nda oynanan ve Denizli bölgesi hakemlerinden Feridun Daldaş’ın yönettiği maça etkili başlayan Bodrumspor, kaleci Hasan Hüseyin’in büyük hatası sonucu sebebiyet verdiği penaltıyı Berk İsmail’in gole çevirmesiyle 1-0 öne geçti.

Çorum FK’da, Mehmet Gürkan’ın 18.dakikada sakatlanıp oyundan çıkması üzerine forvet hattına Burak Çalık geçerken, yerinde Kerem Pala görev yaptı.

İlk yarıyı 1-0 geride kapatan Çorum FK, ikinci yarıda bambaşka bir kimlikle sahaya döndü.

54.dakikada Abdülhamit’in harika pasında, bu kez Bodrumspor kalecisi Ali’nin büyük hatası sonucu Burak Çalık topu ağlara yollayarak skora denge getirdi.

59’da bu kez sağdan Serkan’ın ortasında Burak Çalık kafayla kaleci Ali’yi avlarken, Çorum FK yenik durumdan 2-1 galip duruma geçti.

Son bölümlerde, ani ataklarla önemli fırsatlar yakalayan Çorum FK, bu pozisyonları değerlendirememesine rağmen sahadan 2-1 galip ayrılarak çok önemli 3 puan daha aldı.

Üst üste dördüncü galibiyetini alan Çorum FK puanını 24’e yükseltip 3.sıradaki yerini korurken, Bodrumspor 19 puanda kaldı.

Maçtan sonra Bodrumspor taraftarı Çorum FK’yı tribüne çağırarak alkışladı.

MAÇTAN DAKİKALAR… MAÇTAN DAKİKALAR…

DAKİKA 5: Bodrumspor gole yaklaştı. Sağdan Yektan’ın kullandığı köşe vuruşundan gelen ve kafalardan seken top Onur’un önünde kaldı, bu futbolcunun ayağının üstüyle yaptığı aşırtma vuruşta top üst direkten dışarı çıktı.

DAKİKA 12: GOL!: 11.dakikada, kaleci Hasan Hüseyin kendisine gelen geri pası rahatlıkla uzaklaştırma imkanı olmasına rağmen çalım atmaya kalkınca Berk İsmail’e kaptırdı. Sonrasında Berk İsmail’e yaptığı hareketi hakem penaltı olarak değerlendirdi. 12.dakikada atışı kullanan Berk İsmail, yerden Hasan Hüseyin’in soluna yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.

DAKİKA 16: Çorum FK beraberlik golüne çok yaklaştı. Soldan gelişen atakta, İsmet’in pasında Burak çalımlarla ceza sahasına girdi, altı pasın sol çaprazından vuruşunu yaptı, kaleci Ali topu ayağı ile çıkarttı.

DAKİKA 34: Sağdan gelişen Bodrumspor atağında, Samet’in yerden kale alanına çıkarttığı topa Çorum FK’nın savunma oyuncusu Serkan’la birlikte hamle yapan Oğuzhan, topu dışarı gönderdi.

DAKİKA 54: GOL! Çorum FK beraberliği sağladı. Orta alandan Abdülhamit’in harika yüksek pasında hareketlenen Burak Çalık, kalesini terk edip ceza sahası dışına çıkan Ali’den önce küçük bir dokunuşla topu kurtardı, sonrasında boş kaleye gönderdi: 1-1.

DAKİKA 59: GOL! Çorum FK ikinci golü buldu. Sağdan Serkan ortaladı, arka direkte Burak Çalık şık bir kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı: 2-1.

DAKİKA 79: Bodrumspor’un kazandığı köşe vuruşunu soldan Harun kullandı, Berk İsmail kafayı vurdu, üstten aut.

DAKİKA 90+3: Çorum FK atağında, Halil İbrahim cepheden kaleci ile karşı karşıya kaldı, vuruşunu kaleci Ali çıkarttı.

DAKİKA 90+5: Maçın en önemli gol pozisyonlarından biri sonuçsuz kaldı. Ani gelişen Çorum FK atağında, sağdan Burak Çalık’ın altı pasa çıkarttığı topu Kerem boş kaleye dokunamadı.



(Hüseyin AŞKIN)

