Ringde madalya yağmuru

Kocaeli’de düzenlenen Türkiye Kickboks Şampiyonasında Çorum’u temsil eden sporcuların kazandığı madalya sayısı 9’a yükseldi. Çorumlu sporculardan Enes Duman’dan sonra Ömer Faruk Gençkan ve Salim Can Demir de Türkiye şampiyonu oldular.

Akademi Spor Kulübü sporcusu Ömer Faruk Gençkan, fulkontak 71 kiloda ringe çıkarken, tüm rakiplerini yenerek şampiyon oldu.

Atılım 1984 Spor Kulübü sporcusu Salim Can Demir, genç erkekler 89 kiloda Türkiye şampiyonluğunu kazandı.

Çorum Anka Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Fatma Betül Güvenç, genç kızlar layt kontak 55 kilonun finalinde yenilerek Türkiye ikinciliğinde kaldı ve gümüş madalya kazandı. Aynı kulüpten, Rüveyda Sıla Dilekçi de layt kontak 60 kilonun madalya maçını kazanarak Türkiye üçüncüsü oldu.

Yine Atılım 1984 Spor Kulübü’nden Meryem Sert, genç kızlar point fihght 65 kiloda, büyük erkekler lovking 63 kiloda Mustafa Şen de Türkiye üçüncüsü oldular.

Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda, yıldızlar, gençler ve büyükler olmak üzere 3 kategoride düzenlenen şampiyonaya, 78 ilden 4.850 sporcu katılırken, 490 antrenör ve 80 hakem görev yaptı. Şampiyonada Çorum’u temsil eden İl Özel İdaresi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Enes Duman Layt kontak 69 kiloda Türkiye şampiyonu, Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Abdussamet Uğurlu, K1 büyük erkekler kategorisinde, Çorum Birlik Gençlikspor Kulübü sporcusu Sıla Aslan da genç kızlar 65 kiloda Türkiye ikincisi olmuşlardı.

Şampiyona dün yapılan müsabakalarla sona ererken, Çorumlu sporculardan bazılarının madalya şansı devam ediyordu.



(Hüseyin AŞKIN)

