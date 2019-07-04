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“Ring”de ilk madalya Esat Yılmaz’dan geldi

Erzurum’da devam eden Türkiye Kickboks Şampiyonası’nda Çorum’u temsil eden sporculardan Esat Yılmaz 63 kiloda ikinci oldu.

“Ring”de ilk madalya Esat Yılmaz’dan geldi

Erzurum’da devam eden Türkiye Kickboks Şampiyonası’nda Çorum’u temsil eden sporculardan Esat Yılmaz 63 kiloda ikinci oldu.

04 Temmuz 2019 Perşembe 00:23
“Ring”de ilk madalya Esat Yılmaz’dan geldi

Erzurum’da önceki gün başlayan Türkiye Kickboks Şampiyonası’nda Çorumlu sporculardan ilk madalya Esat Yılmaz’dan geldi.

Erzurum Kongresi’nin 100. yılı dolayısıyla Erzurum’da düzenlenen Türkiye Kickboks Şampiyonasına katılım rekor seviyede. Palandöken’deki Buz Pateni Salonu’nda devam eden şampiyonaya 81 ilden 4 bin civarında sporcu katılıyor.

Şampiyonada Çorum’u temsil eden sporculardan Gençlik Akademi Spor Kulübü öğrencisi Esat Yılmaz, 63 kiloda Türkiye ikincisi oldu ve gümüş madalya kazandı. B:u madalya aynı zamanda Çorumlu sporcuların şampiyonada kazandıkları ilk madalya oldu.

Kilolarında birinci olan sporcuların bu yıl içerisinde düzenlenecek Avrupa ve Dünya şampiyonalarında Türkiye’yi temsil etme hakkı kazanacağı şampiyona bugün yapılacak müsabakalarla devam edecek.

(Hüseyin AŞKIN)

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