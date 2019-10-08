Ringde büyük başarı

Çorumlu sporcu Muhammed Eren Güler Antalya’da düzenlenen Gençler Dünya Muay Tai (Tayland boksu) Şampiyonası’nda üçüncü olup bronz madalya kazandı.

65 ülkeden sporcuların katıldığı şampiyonada Türkiye 22 altın, 37 gümüş ve 26 bronz madalya kazanarak takım halinde Dünya ikinciliğini elde ederken, Çorumlu güreşçi Muhammmed Eren Güler de derece yaptı.

91 kiloda üst gençler kategorisinde ringe çıkan Çorum Gençlik Akademi Spor Kulübü sporcusu Muhammed Eren Güler, madalya müsabakasında rakibini yenerek Dünya üçüncülüğünü elde edip ülkemize bronz madalya kazandırdı.

(Hüseyin AŞKIN)