Ring’de bir madalya daha... Ege Zerin’in Türkiye 3.’sü

Ordu’da düzenlenen Türkiye Açık Kickboks Şampiyonası’nda ringe çıkan Çorumlu sporculardan bir madalya daha geldi. Ege Zerin, gençler 91 kiloda Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

Antrenör Hasan Çalışkan’ın yaptığı açıklamaya göre, fulkontak 91 kiloda ringe çıkan Mecitözü Halk Eğitim Merkezi sporcusu Ege Zerin, madalya müsabakasını kazanarak Türkiye üçüncülüğünü elde etti. Ege Zerin’in, Mecitözü adına mücadele eden ve dövüş sporlarında madalya kazanan ilk sporcu olduğunu ifade eden Hasan Çalışkan, şampiyonaya katılmalarına katkılarından dolayı ve bugüne kadar yaptıkları çalışmalara verdiği desteklerden dolayı Mecitözü Halk Eğitim Merkezi Müdürü Erol Ateş’e teşekkür etti.

ALTINCI MADALYA

Kickboks Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programı gereğince, Recep Kara Spor Salonu’nda düzenlenen ve 76 ilden 4 bin 300 sporcunun ringe çıktığı Türkiye Şampiyonası’nda, Çorumlu sporcular 6 madalya kazandılar.

Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Abdulsamet Uğurlu’nun K1 Rules kategorisi 57 kiloda Türkiye şampiyonu olmasından sonra Anka Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Rüveyda Sıla Dilekçi, genç bayanlar layt kontak 60 kiloda Türkiye ikinciliğini, yine, aynı kulüpten, layt kontak 55 kiloda Fatma Betül Güvenç ve 60 kiloda Selcan Yaylacı ile İl Özel İdaresi Gençlik ve spor Kulübü sporcusu Enes Duman da genç erkekler layt kontak 69 kiloda Türkiye üçüncülüğünü elde etmişlerdi.

(Hüseyin AŞKIN)

