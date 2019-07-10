‘Ring’de 4 madalya daha

Gençlik Akademi Spor Kulübü’nden Esat Yılmaz’ın 63 kilo kick layt dalında ikinci olup Çorumlu sporcular adına ilk madalyayı alırken, aynı sporcu layt kontakta da Türkiye üçüncülüğünü ende etti.

Aynı kulüpten Murat Kara lovkik dalında Türkiye üçüncüsü olup bronz madalya kazandı.

İl Özel İdaresi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Hatice Sena Önder ise büyük bayanlar 48 kiloda Türkiye üçüncülüğünü kazanıp Çorum’a bronz madalya ile döndü.

PAMAY İKİNCİ

Öte yandan, şampiyonaya Ankara adına giren Çorumlu sporcu Yasin Pamay, büyük erkeler 81 kilo kick layt dalında Türkiye ikinciliğini elde etti.