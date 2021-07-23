Rıfat Eren Gıdak Dünya şampiyonu

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenen Yıldızlar Dünya Güreş Şampiyonası’nda milli mayoyu giyen Çorumlu 4 güreşçiden biri olan Rıfat Eren Gıdak, şampiyon oldu.

FİNALE KADAR RAKİPLERİNE HİÇ PUAN VERMEDİ

Aslen Kargılı olan ve güreş hayatını Ankara ASKİ’de sürdüren Rıfat Eren Gıdak, serbest stil 92 kiloda ay-yıldızlı mayo ile Türkiye’yi temsil etti. İlk turda Macar güreşçi Bendeguz Rosz’u 5-0 gibi net bir skorla yenerek şampiyonaya fırtına gibi bir başlangıç yapan Rıfat Eren, çeyrek finale yükseldi.

Çorumlu güreşçinin çeyrek finaldeki rakibi Litvanyalı Armanis Barsamyan oldu. Litvanyalı güreşçiye de minderi dar eden Rıfat Eren, rakibini sayı tuşu ile (10-0) yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Yarı finalde Azerbaycan’dan Yusuf Dursunov ile eşleşen Rıfat Eren, çok üstün olduğu müsabakayı 6-0 kazanıp finale yükseldi.

Finale kadar rakiplerine hiç puan vermeyen Rıfat Eren, finalde Rus Zhorik Dzhıoev ile Dünya şampiyonluğu için karşı karşıya geldi. Oldukça çekişmeli geçen müsabakada aldığı puanla rakibini 3-3’ten yenen Rıfat Eren Dünya şampiyonluğunu kazandı.

(Hüseyin AŞKIN)

