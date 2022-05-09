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Rekor, derece getirmedi

Profesyonel futbol liglerindeki 10.sezonunu tamamlayan Çorum FK, 65 puanla rekor kırmasına rağmen, ilk 5’te yer alamadı. Kırmızı-siyahlı ekip, tarihin en az puanını ise, pandemi nedeniyle 28.haftada sonlandırılan 2019-2020 Sezonunda topladı. 

Spor 09.05.2022, 20:10
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Rekor, derece getirmedi

2.Lig Kırmızı Grupta, 20212-2022 Futbol Sezonunu 65 puanla 7.sırada tamamlayan Çorum FK, tarihinin en çok puan topladığı sezonu geçirmesine rağmen, ilk 5’te yer alamadı.
2012-2013 Sezonundan beri profesyonel liglerde boy gösteren Çorum FK, geride kalan 10 sezon içerisinde, en çok puanı bu sezon topladı. Diğer sezonlara göre, en çok maçı da bu sezon oynayan kırmızı-siyahlı ekip, 38 karşılaşmaya çıkarken, 18 galibiyet, 11 beraberlik, 9 yenilgi alırken, 65 puan topladı. Bu maçlarda 58 gol atan Çorum FK, kalesinde ise 41 gol gördü.
Çorum FK, geride kalan 10 sezon içerisinde, en çok puanı bu sezon toplayarak rekor kırarken, 1,71 puan ortalaması tutturdu. Bu ortalama da, Çorum FK’nın tarihindeki en yüksek puan ortalaması olarak kayıtlara geçti.
Çorum FK, bu sezon topladığı 65 puanın 32’sini evinde, 33’ünü ise deplasmanda aldı. İç sahada, 19 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik, 5 de yenilgi alan kırmızı-siyahlılar, attıkları 31 gole karşılık 20 gol yerken, deplasmanda ise, 19 karşılaşmanın 9’unu kazanıp, 6’sında berabere kaldı. 4 maçta da sahadan yenilgi ile ayrılan Çorum FK, 27 gol atıp, 21 gol yedi.
EN AZ PUAN 2019-2020 SEZONUNDA
Bu sezon, 38 maçta topladığı 65 puanla “rekor” kıran Çorum FK, en az puanı ise, 2019-2020 Sezonunda topladı. Kırmızı-siyahlı ekip, 2.Lig’deki ilk sezonu olan ve pandemi nedeniyle, 28.haftada sonlandırılan sezonda, 28 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik, 14 yenilgi alırken, 36 puan topladı. Maç başına 1,28 puan ortalaması tutturan Çorum FK, attığı 36 gole karşılık, kalesinde 42 gol gördü.
GEÇEN SEZONA 11 PUAN FARK
Çorum FK, bu sezon, geçen sezona göre ise 2 maç daha fazla oynarken, tam 11 puan daha fazla topladı. 
Geçen sezon, 36 karşılaşmada 15 galibiyet, 9 beraberlik, 12 yenilgi alan Çorum FK, 54 puan toplarken, attığı 61 gole karşılık, 37 gol yedi. Kırmızı-siyahlı ekip, sezonu 1,50 puan ortalamasıyla tamamladı.
Çorum FK, 2012-2013 Sezonunda, 34 maçta 38 puan, 2013-2014 Sezonunda, 34 maçta 53 puan, 2014-2015 Sezonunda, 34 maçta 56 puan, 2015-2016 Sezonunda, 36 maçta 59 puan, 2016-2017 Sezonunda, 36 maçta 58 puan, 2017-2018 Sezonunda, 34 maçta 48 puan, 3.Lig’de, play-off şampiyonu olduğu 2018-2019 Sezonunda ise 34 maçta 52 puan topladı.
(Hüseyin AŞKIN)
 

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