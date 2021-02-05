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Rekabette Kocaeli üstün

Çorum Futbol Kulübü, Pazar günü ligin 22.hafta maçında konuk edeceği Kocaelispor’la bugüne kadar 11 kez karşılaştı. Bu maçların 3’ünü Çorum FK, 6’sını Kocaelispor kazanırken, 2 maç da berabere bitti. Bu maçlarda Çorum Futbol Kulübü’nün attığı 15 gole Körfez ekibi 18 golle cevap verdi.

Spor 05.02.2021, 00:37
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Rekabette Kocaeli üstün

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup’ta Play-Off’a kalma mücadelesi veren Çorum Futbol Kulübü, 7 Şubat Pazar günü 22.hafta maçında konuk edeceği Kocaelispor’la tarihinde 12.kez karşılaşacak. Bugüne kadar oynanan maçlarda Körfez ekibinin üstünlüğü dikkat çekiyor.

İki takım daha önce 9 kez normal sezonda, 2 kez de Play-Off’ta karşı karşıya geldi. Ligde oynanan 9 maçın 5’ini Kocaelispor kazanırken, Çorum Futbol Kulübü 2 galibiyet aldı. 2 maç da berabere bitti. Bu maçlarda 12 gol atan Çorum Futbol Kulübü kalesinde 17 gol gördü.

İki takım ilk olarak 2012-13 sezonunda rakip oldu. Kocaelispor, o sezon iki maçı da 3-1’lik skorlarla kazandı.

2016-17 sezonunda da rakip olan iki takım arasında Çorum’da oynanan maçı Kocaelispor 3-2, Kocaeli’de oynanan maçı ise Çorum FK 2-0 kazandı.

2017-18 sezonunda bir kez daha aynı grupta yer alan iki takım arasında Çorum’da oynanan maçı Çorum FK 4-2 kazanırken, Kocaeli’deki karşılaşma 1-1 bitti.

İki takım, 2018-19 sezonunda da aynı grupta mücadele etti. Çorum’da oynanan maçı Kocaelispor 2-1 kazanırken, Kocaeli’deki karşılaşma 0-0’lik eşitlikle tamamlandı.

PLAY-OFF’U ÇORUM FK KAZANDI

Sezonu ilk 5’te bitiren iki takım Play-Off’ta eşleşti. Çorum FK, sahasında 1-0 kaybettiği maçın rövanşını deplasmanda 3-0 gibi net bir skorla kazanıp adını finale yazdırdı.

İki takım arasında bugüne kadar oynanan toplam 11 maçta ise Çorum Futbol Kulübü 3 galibiyet, 2 beraberlik, 6 yenilgi aldı. 15 gol atan kırmızı-siyahlılar kalelerinde ise 18 gol gördüler.

Kocaelispor’la bugüne kadar deplasmanda oynadığı 6 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 de yenilgi alan Çorum Futbol Kulübü, attığı 7 gole karşılık 7 gol yedi.

Çorum Futbol Kulübü ile Kocaelispor bugüne kadar Çorum’da ise 5 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 1’ini Çorum FK, 4’ünü Kocaelispor kazanırken, 8 gol atan Çorum FK, kalesinde 10 gol gördü.

(Spor Servisi)

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