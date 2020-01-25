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Rekabette Gümüşhane üstün!

Çorum Futbol Kulübü yarın 20.hafta maçında konuk olacağı Gümüşhanespor’la tarihinde dördüncü kez karşılaşacak.

Rekabette Gümüşhane üstün!

Çorum Futbol Kulübü yarın 20.hafta maçında konuk olacağı Gümüşhanespor’la tarihinde dördüncü kez karşılaşacak.

25 Ocak 2020 Cumartesi 01:02
Rekabette Gümüşhane üstün!

2012-2013 sezonundan beri profesyonel liglerde mücadele eden Çorum Futbol Kulübü Gümüşhanespor’la ilk kez 2012-2013 sezonunun 5.haftasında Gümüşhane’de karşılaştı.7 Ekim 2012’de oynanan maçı evsahibi ekip 42.dakikada Koray Sönmez’in attığı golle 1-0 kazandı.

22.haftada Çorum’da oynanan maç ise 1-1 bitti. 17 Şubat 2013’te Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’nda oynanan maçta Çorum Futbol Kulübü’nün golünü 72.dakikada Mehmet Keleş atarken, Gümüşhanespor’un beraberlik golü 90+3.dakikada, Ali Kireş’ten geldi.

Bu sezon da aynı grupta rakip olan iki takım arasında 3.haftada Çorum’da oynanan maçı Gümüşhanespor Mert Çakar’ın 56.dakikada attığı golle 1-0 kazandı.

Son Güncelleme: 25.01.2020 01:05
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