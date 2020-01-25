Rekabette Gümüşhane üstün!

2012-2013 sezonundan beri profesyonel liglerde mücadele eden Çorum Futbol Kulübü Gümüşhanespor’la ilk kez 2012-2013 sezonunun 5.haftasında Gümüşhane’de karşılaştı.7 Ekim 2012’de oynanan maçı evsahibi ekip 42.dakikada Koray Sönmez’in attığı golle 1-0 kazandı.

22.haftada Çorum’da oynanan maç ise 1-1 bitti. 17 Şubat 2013’te Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’nda oynanan maçta Çorum Futbol Kulübü’nün golünü 72.dakikada Mehmet Keleş atarken, Gümüşhanespor’un beraberlik golü 90+3.dakikada, Ali Kireş’ten geldi.

Bu sezon da aynı grupta rakip olan iki takım arasında 3.haftada Çorum’da oynanan maçı Gümüşhanespor Mert Çakar’ın 56.dakikada attığı golle 1-0 kazandı.