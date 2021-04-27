Rekabette eşitlik

Çorum FK, yarın 36.hafta maçında konuk edeceği Zonguldak Kömürspor’la tarihinde altıncı kez karşılaşacak. İki takım arasında daha önce oynanan 5 maçın birini Çorum FK, birini Zonguldak Kömürspor kazanırken, üç karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Çorum FK bu maçlarda attığı 4 gole karşılık kalesinde 4 gol gördü.

Çorum FK yarın 36.hafta maçında konuk edeceği Zonguldak Kömürspor’la tarihinde altıncı kez karşılaşacak. Çorum FK, daha önce beş kez karşılaştığı Zonguldak ekibine sadece bir kez yenildi.

Profesyonel futbol liglerinde dokuzuncu sezonunu geçiren Çorum FK, Zonguldak Kömürspor’la ilk kez 2014-15 sezonunda 3.Lig’de iken aynı grupta yer aldı. Sezonun 3.haftasında Zonguldak’ta oynanan maç 0-0 biterken, 20.haftada Çorum’da yapılan karşılaşmada da gol olmayınca takımlar sahadan yine 0-0 beraberlikle ayrıldı.

Geçen sezon da aynı grupta rakip olan iki takım 6.haftada Zonguldak’ta karşı karşıya geldi. Evsahibi ekip Serhat Baştan’ın 41.dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamlarken, Çorum Futbol Kulübü 64’te Murathan Buruş ve 77’de Emrah Uzun’un golleriyle 2-1 kazanıp rekabette eşitliği bozarak 3 puanın sahibi oldu.

23.haftada Çorum’da oynanan maçta ise, Çorum Futbol Kulübü 30.dakikada Talha Özler ve 33.dakikada Şaban Yılmaz Genişyürek’in attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapatmasına rağmen konuk ekip 49’da Mehmet Gürkan Öztürk ve 86’da Serhat Baştan’la olmak üzere 2 gol bulmayı başardı ve karşılaşma 2-2 sona erdi.

Bu sezonda aynı grupta yer alan iki takım, 17.haftada Devrek İlçe Stadı’nda karşılaştı. Zonguldak Kömürspor, evsahibi olduğu maçı Hakan Çevik’in son saniye golüyle 1-0 kazanıp Çorum FK’ya karşı ilk galibiyetini aldı.

(Hüseyin AŞKIN)

