Rekabette eşitlik

İsim değişikliği yapan iki takım daha önce altı kez karşılaşırken, bu maçların 1’ini Çorum ekibi, 1’ini de Trabzon temsilcisi kazandı. 4 karşılaşma ise berabere bitti.

Çorum Futbol Kulübü ile Hekimoğlu Trabzon ilk kez 2013-14 sezonunda rakip oldular. 13.haftada Çorum’da oynanan maçı Yeni Çorumspor 2-0 kazanırken, 30.haftada Trabzon’da oynanan maç 0-0 bitti.

2017-18 sezonunda da aynı grupta yer alan iki takım arasında 15.haftada Çorum’da oynanan maç 1-1, 32.haftada Trabzon’da oynanan maç da 3-3 tamamlandı.

Geçen sezon da aynı grupta yer alan iki takımın Trabzon’daki mücadeleleri evsahibi ekibin 2-1’lik galibiyetiyle sonuçlanırken, Çorum’da oynanan maç 0-0 bitti.

(Spor Servisi)