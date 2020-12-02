Son Dakika

Rekabette eşitlik

Çorum Futbol Kulübü, eski adı Düzyurtspor olan Hekimoğlu Trabzon’la tarihinde yedinci kez karşılaşacak.

Spor 02.12.2020, 22:05
39
Rekabette eşitlik

İsim değişikliği yapan iki takım daha önce altı kez karşılaşırken, bu maçların 1’ini Çorum ekibi, 1’ini de Trabzon temsilcisi kazandı. 4 karşılaşma ise berabere bitti.

Çorum Futbol Kulübü ile Hekimoğlu Trabzon ilk kez 2013-14 sezonunda rakip oldular. 13.haftada Çorum’da oynanan maçı Yeni Çorumspor 2-0 kazanırken, 30.haftada Trabzon’da oynanan maç 0-0 bitti.

2017-18 sezonunda da aynı grupta yer alan iki takım arasında 15.haftada Çorum’da oynanan maç 1-1, 32.haftada Trabzon’da oynanan maç da 3-3 tamamlandı.

Geçen sezon da aynı grupta yer alan iki takımın Trabzon’daki mücadeleleri evsahibi ekibin 2-1’lik galibiyetiyle sonuçlanırken, Çorum’da oynanan maç 0-0 bitti.

(Spor Servisi)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
parçalı az bulutlu
banner303
banner364
Namaz Vakti 03 Aralık 2020
İmsak 06:08
Güneş 07:38
Öğle 12:35
İkindi 14:59
Akşam 17:21
Yatsı 18:46

Gelişmelerden Haberdar Olun

@