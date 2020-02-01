Rekabette eşitlik

Çorum Futbol Kulübü, Sancaktepe Futbol Kulübü ile bu güne kadar yedi kez karşılaştı. Bu maçların ikisini Çorum Futbol Kulübü ikisini İstanbul ekibi kazanırken, üç karşılaşma berabere bitti. Bu maçlarda yedi gol atan kırmızı-siyahlılar kalelerinde sekiz gol gördüler.

Çorum Futbol Kulübü Sancaktepe ile ilk kez 2012-13 sezonunda aynı grupta yer aldı. İstanbul’da oynanan maç 2-2, Çorum’daki karşılaşma ise 1-1 biterken, 2013-14 sezonunda da rakip olan iki takım arasında Çorum’da oynanan maçı Çorum FK 1-0, İstanbul’da oynanan maçı da Sancaktepe FK 3-2 kazandı.

2016-17 sezonunda yine aynı grupta yer alan iki takım arasında İstanbul’da oynan maç 0-0 biterken, Çorum’daki karşılaşmayı 2-1’lik skorla Sancaktepe FK kazandı.

Bu sezon da aynı grupta yer alan Çorum FK ile Sancaktepe FK 4.haftada İstanbul’da karşı karşıya gelirken, Çorum temsilcisi müsabakayı 57.dakikada Kerem Çağatay’ın attığı golle 1-0 kazandı.