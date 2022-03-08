Rekabette Çorum üstün

İki takım, daha önce ligde 3, hazırlık maçında ise 1 olmak üzere 4 kez karşılaştı. Yeşil-siyahlı ekiple ligde 2013-2014 sezonunda aynı grupta yer alan Çorum FK, 2 maçı da kazandı. Sezonun 6.haftasında Çorum’da oynanan maçı İmam Almas’ın 71.dakikada attığı golle 1-0 kazanan Çorum FK, 23.haftada Sakarya’da oynanan maçta da sahadan 2-1 galip ayrıldı. Kırmızı-siyahlılara galibiyeti getiren golleri 36.dakikada Ender Acar, 65.dakikada ise İmam Almas atarken, Sakaryaspor’un tek golünü 42.dakikada Hakan Çalışkan kaydetti.

Bu sezon da aynı grupta rakip olan iki takım, 3.haftada Çorum’da karşılaştı. 19 Eylül’de, Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanan maç golsüz eşitlikle sona erdi.

HAZIRLIK MAÇI YARIDA KALDI

İki takım, bir kez de hazırlık maçında karşı karşıya geldi. 2016-2017 Sezonu öncesinde, Düzce’deki Topuk Yaylası’nda 23 Ağustos 2016’da oynanan hazırlık maçı, 26.dakikada futbolcular arasında çıkan gerilim üzerine yarıda kaldı.

(Hüseyin AŞKIN)

