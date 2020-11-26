Rekabette Çorum üstün

Çorum Futbol Kulübü, oynanması halinde 29 Kasım Pazar günü konuk edeceği Anagold 24 Erzincanspor’la tarihinde 7. kez karşılaşacak. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 6 maçta Çorum Futbol Kulübü’nün bariz üstünlüğü dikkat çekiyor.

Profesyonel futbol liglerinde dokuzuncu sezonunu geçiren Çorum Futbol Kulübü, Anagold 24 Erzincanspor’la 3 farklı sezonda tamamı ligde olmak üzere bugüne kadar 6 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 3’ü Çorum’da, 3’ü Erzincan’da oynandı.

ÇORUM 3, ERZİNCAN 1 KEZ KAZANDI

İki takım ilk olarak 2015-16 sezonunda aynı grupta yer aldı ve ilk karşılaşmaları 8 Kasım 2015’te Erzincan’da gerçekleşti. Ligin 13.haftasına denk gelen maçta taraflar gol bulamayınca karşılaşma 0-0 berabere bitti.

Aynı sezonun 27.haftasında Çorum’da oynanan maçı Çorum Futbol Kulübü 2-1 kazandı. 27 Mart 2016’da oynanan maçta Çorum Futbol Kulübü’nün gollerini 5.dakikada İmam Almas ve 75.dakikada Eşref Korkmazoğlu atarken, Erzincan ekibinin golü 55.dakikada Uğur Uğur’dan geldi.

2016-17 sezonunda da aynı grupta yer alan Çorum Futbol Kulübü ile Anagold 24 Erzincanspor 2.haftada Erzincan’da karşılaştı. 10 Eylül 2016’da oynanan maçı Erzincan temsilcisi 39.dakikada Sefer Sever’in attığı golle 1-0 kazanırken, bu galibiyet Erzincanspor’un Çorum Futbol Kulübü’ne karşı bugüne kadar aldığı ilk ve tek galibiyet olarak kayıtlara geçti.

İki takım arasında 21 Ocak 2017’de Çorum’da oynanan 21.hafta maçında puanlar paylaşıldı. 1-1 biten maçta Çorum Futbol Kulübü’nün golünü 41.dakikada Mert Aktaş atarken, Erzincan temsilcisinin golünü bir sezon sonra Çorum FK’ya transfer olan Yasin Dülger 9.dakikada kaydetti.

SON 2 MAÇTA ÇORUM FK GALİP

Kırmızı-siyahlı renklere sahip olan iki takım 2018-19 sezonunda da aynı grupta rakip oldular. Sezonun 7.haftasında Çorum’da oynanan maçı Çorum temsilcisi 2-1 kazandı. 13 Ekim 2018’de oynanan maçta Çorum Futbol Kulübü’ne galibiyeti getiren goller 14.dakikada Fahri Eren Pamuk ve 82.dakikada Yakup Alkan’dan gelirken, Erzincan ekibinin tek golü 65.dakikada Ali Öztürk’ten geldi.

2 Mart 2019’da Erzincan’da oynanan 24.hafta maçında da kazanan taraf yine 2-1’lik skorla Çorum Futbol Kulübü oldu. Çorum temsilcisinin gollerini 22.dakikada Yakup Alkan ve 89.dakikada Barış Çiçek atarken, evsahibi ekibin golünü 48.dakikada Halil Yılmaz attı.

(Spor Servisi)