Rekabette Çorum üstün

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Çorum Futbol Kulübü, yarın 6.hafta maçında Niğde Anadolu Futbol Kulübü’nü konuk edecek. 4 sezon sonra yeniden aynı grupta rakip olan iki takım yarın yedinci kez karşı karşıya gelecek olup, daha önce oynanan 6 maçta Çorum FK’nın üstünlüğü dikkat çekiyor.

LİGDE ÇORUM’UN YENİLGİSİ YOK

Çorum Futbol Kulübü ile Niğde Anadolu Futbol Kulübü ilk olarak 3.Lig’in 2014-15 sezonunda aynı grupta yer aldılar. İki takım ilk kez 26 Ekim 2014’te 9.hafta maçında karşı karşıya geldi. Niğde’de oynanan maç 1-1 biterken, o zamanki adı Niğde Belediyespor olan Niğde ekibinin golünü 14.dakikada Erdi Balcı, Çorum Belediyespor adıyla mücadele eden Çorum ekibinin golünü ise 76.dakikada Çağlar Yıldızer attı.

17 Mar 2015’te Çorum’da oynanan 26.hafta maçında ise kazanan taraf 3-1’lik skorla Çorum FK oldu. 4 golün atıldığı maçta Çorum temsilcisinin gollerini 39 ve 45.dakikalardapenaltılardan Berat Ali Genç ve 53.dakikada Çağlar Yıldızer atarken, Niğde ekibinin tek golü 6.dakikada Abdulkadir Kaplan’dan geldi.

İki takım, 2015-16 sezonunda da aynı grupta yer aldı. 22 Kasım 2015’te Çorum’da oynanan 16.hafta maçını Çorum Futbol Kulübü 20.dakikada Hakan Yağmurkaya, 47.dakikada da Güray Kula’nın kendi kalesine attığı gollerle 2-0 kazandı.

Niğde’de 10 Nisan 2016’da oynanan 35.hafta maçı ise 0-0 bitti.

PLAY-OFF’TE NİĞDE GÜLDÜ

Aynı sezonu Çorum Futbol Kulübü 59 puanla 4.sırada, Niğde Anadolu Futbol Kulübü ise 61 puanla 3.sırada tamamlayıp Play-Off yarı finalinde birbirlerine rakip oldular.

Play-Off yarı finalinin ilk maçı Çorum’da oynandı. 5 Mayıs 2016’da oynanan maçta Niğde ekibi 36.dakikada Rıdvan Çelik’le 1-0 öne geçerken, Çorum Futbol Kulübü 80.dakikada Oğuzhan Yalçın’ın penaltı golüyle beraberliği sağladı ve karşılaşma 1-1 tamamlandı.

Bu maçın rövanşı 9 Mayıs 2016’da Niğde’de oynandı. Maça hızlı başlayan Niğde temsilcisi, 13.dakikada Uğur Ayhan, 22 ve 39.dakikalarda da İbrahim Alan’ın golleriyle 3-0’lık önemli bir skor üstünlüğü yakaladı. 44’te Çağrı Tekin’in golüyle farkı ikiye indiren Çorum ekibi, ikinci yarıda önemli fırsatlardan yararlanamazken, 90+4’te Gökhan Kılınç’la farkı bire indirse de sahadan 3-2 yenik ayrılıp 2.Lig hayallerine veda etti.

Çorum Futbol Kulübü ile Niğde Anadolu Futbol Kulübü, 9 Mayıs 2016’da oynanan play-off rövanş maçından sonra yarın 2.Lig’de ilk kez karşılaşacak.

(Spor Servisi)

ÇORUM-NİĞDE MAÇLARI

2014-15

(D)

3-1

2015-16

2-0

(D)

PLAY-OFF

1-1

2-3 (D)