Rekabette Çorum üstün

İki takım daha önce 2013-2014 sezonunda aynı grupta yer aldılar. 3.haftada Ankara’da oynanan maç 0-0 biterken, 20.haftada Çorum’da oynanan maçı Çorum FK 44.dakikada Gökhan Demir ve 59.dakikada İmam Almas’ın golleriyle 2-1 kazandı. Başkent ekibinin golünü 30.dakikada Berat Tosun attı.

İki takım 6 yıl aradan sonra bu sezon da aynı grupta yer aldı. Sezonun 8.haftasında Ankara’da oynanan maçı Çorum FK 3-1 kazandı. Kırmızı-Siyahlılara galibiyeti getiren golleri 18.dakikada Kıvanç Kaya, 68.dakikada penaltıdan Ertuğrul Sancaktutan ve 90+1.dakikada Kerem Pala atarken, Başkent ekibinin golü 83.dakikada Ömer Alper Tatlısu’dan geldi.

(Hüseyin AŞKIN)