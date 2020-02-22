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Rekabette Çorum üstün

Çorum Futbol Kulübü yarın 25.hafta maçında konuk edeceği Hacettepespor’la tarihinde dördüncü kez karşılaşacak.

Rekabette Çorum üstün

Çorum Futbol Kulübü yarın 25.hafta maçında konuk edeceği Hacettepespor’la tarihinde dördüncü kez karşılaşacak.

22 Şubat 2020 Cumartesi 00:14
Rekabette Çorum üstün

İki takım daha önce 2013-2014 sezonunda aynı grupta yer aldılar. 3.haftada Ankara’da oynanan maç 0-0 biterken, 20.haftada Çorum’da oynanan maçı Çorum FK 44.dakikada Gökhan Demir ve 59.dakikada İmam Almas’ın golleriyle 2-1 kazandı. Başkent ekibinin golünü 30.dakikada Berat Tosun attı.

İki takım 6 yıl aradan sonra bu sezon da aynı grupta yer aldı. Sezonun 8.haftasında Ankara’da oynanan maçı Çorum FK 3-1 kazandı. Kırmızı-Siyahlılara galibiyeti getiren golleri 18.dakikada Kıvanç Kaya, 68.dakikada penaltıdan Ertuğrul Sancaktutan ve 90+1.dakikada Kerem Pala atarken, Başkent ekibinin golü 83.dakikada Ömer Alper Tatlısu’dan geldi.

(Hüseyin AŞKIN)

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