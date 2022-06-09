Recep Türköz’le yollar ayrıldı

Devre arasında 1,5 yıllık sözleşme imzalanan Recep Türköz’ün, yeni sezon için Çorum FK’dan talep ettiği rakam kabul görmedi. Bunun üzerine, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu ile yollar ayrıldı.

Çorum FK formasıyla, 13’ü ilk 11’de olmak üzere 16 resmi maça çıkan Recep Türköz, 1018 dakika süre aldı ve 1 gol attı.

(Hüseyin AŞKIN)

