Recep Türköz’le yollar ayrıldı
Çorum FK’da ilk ayrılık gerçekleşti. Biten sezonun devre arasında Niğde Anadolu FK’dan transfer edilen Recep Türköz’le yollar ayrıldı.
Spor 09.06.2022, 18:51
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Devre arasında 1,5 yıllık sözleşme imzalanan Recep Türköz’ün, yeni sezon için Çorum FK’dan talep ettiği rakam kabul görmedi. Bunun üzerine, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu ile yollar ayrıldı.
Çorum FK formasıyla, 13’ü ilk 11’de olmak üzere 16 resmi maça çıkan Recep Türköz, 1018 dakika süre aldı ve 1 gol attı.
(Hüseyin AŞKIN)
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