Recep Türköz imzaya geliyor

Sezonun ikinci yarısına kötü başlayan Çorum FK, Mehmet Akyüz’den sonra ikinci transferine bugün resmiyet kazandırıyor.

Geçtiğimiz günlerde, en son Samsunspor’da oynayan ünlü golcü Mehmet Akyüz’ü kadrosuna katan Çorum FK, devam eden ara transfer dönemi çerçevesinde bir futbolcuyla daha prensip anlaşmasına vardı. Çorum FK ile aynı grupta mücadele eden Niğde Anadolu FK’dan, orta saha-kanat oyuncusu Recep Türköz’le prensip anlaşmasına varıldığı öğrenildi.

Çorum FK Sportif Direktörü Yakup Ateş, Recep Türköz’le anlaştıklarını doğrularken, deneyimli futbolcuya bugün imza attıracaklarını söyledi.

1997 tokat doğumlu olan Recep Türköz, 2014-2015 sezonunda Tokatspor’da profesyonel olurken, Tokatspor’dan sonra 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında Kahramanmaraşspor formalarını giydi. Bu sezon başında Niğde Anadolu FK’ya transfer olan Recep Türköz, Niğde ekibinde ligde 16, Türkiye Kupası’nda 1 olmak üzere 17 resmi maça çıkarken, 1123 dakika süre aldı.

Deneyimli orta saha-kanat oyuncusu, bu maçlarda 2’si de ligde olmak üzere rakip fileleri 2 kez havalandırırken, 2 sarı kart gördü.

Türköz, bu sezon Çorum FK’nın 2-0 kazandığı maçta, ikinci yarıda oyuna girdi.

(Hüseyin AŞKIN)

