Recep Türköz imzaya geliyor
Çorum FK, aynı gruptaki rakiplerinden Niğde Anadolu FK’dan Recep Türköz’le anlaştı. 26 yaşındaki orta saha-kanat oyuncusu, bugün Çorum FK ile sözleşme imzalayacak.
Sezonun ikinci yarısına kötü başlayan Çorum FK, Mehmet Akyüz’den sonra ikinci transferine bugün resmiyet kazandırıyor.
Geçtiğimiz günlerde, en son Samsunspor’da oynayan ünlü golcü Mehmet Akyüz’ü kadrosuna katan Çorum FK, devam eden ara transfer dönemi çerçevesinde bir futbolcuyla daha prensip anlaşmasına vardı. Çorum FK ile aynı grupta mücadele eden Niğde Anadolu FK’dan, orta saha-kanat oyuncusu Recep Türköz’le prensip anlaşmasına varıldığı öğrenildi.
Çorum FK Sportif Direktörü Yakup Ateş, Recep Türköz’le anlaştıklarını doğrularken, deneyimli futbolcuya bugün imza attıracaklarını söyledi.
1997 tokat doğumlu olan Recep Türköz, 2014-2015 sezonunda Tokatspor’da profesyonel olurken, Tokatspor’dan sonra 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında Kahramanmaraşspor formalarını giydi. Bu sezon başında Niğde Anadolu FK’ya transfer olan Recep Türköz, Niğde ekibinde ligde 16, Türkiye Kupası’nda 1 olmak üzere 17 resmi maça çıkarken, 1123 dakika süre aldı.
Deneyimli orta saha-kanat oyuncusu, bu maçlarda 2’si de ligde olmak üzere rakip fileleri 2 kez havalandırırken, 2 sarı kart gördü.
Türköz, bu sezon Çorum FK’nın 2-0 kazandığı maçta, ikinci yarıda oyuna girdi.
(Hüseyin AŞKIN)
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|23
|54
|2. Konyaspor
|22
|45
|3. Alanyaspor
|23
|38
|4. Adana Demirspor
|23
|37
|5. Fenerbahçe
|23
|37
|6. Beşiktaş
|23
|36
|7. Hatayspor
|23
|36
|8. Başakşehir
|22
|34
|9. Gaziantep FK
|22
|32
|10. Sivasspor
|23
|31
|11. Kayserispor
|23
|31
|12. Karagümrük
|23
|30
|13. Kasımpaşa
|23
|27
|14. Göztepe
|23
|27
|15. Galatasaray
|23
|27
|16. Giresunspor
|23
|26
|17. Antalyaspor
|23
|24
|18. Rizespor
|23
|22
|19. Altay
|23
|18
|20. Ö.K Yeni Malatya
|22
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|21
|45
|2. Ankaragücü
|21
|45
|3. Erzurumspor
|21
|38
|4. Bandırmaspor
|21
|36
|5. İstanbulspor
|21
|36
|6. Eyüpspor
|20
|36
|7. Samsunspor
|20
|33
|8. Adanaspor
|21
|32
|9. Manisa Futbol Kulübü
|21
|28
|10. Tuzlaspor
|20
|27
|11. Keçiörengücü
|21
|26
|12. Gençlerbirliği
|21
|26
|13. Boluspor
|19
|24
|14. Kocaelispor
|21
|24
|15. Menemen Belediyespor
|21
|23
|16. Altınordu
|21
|22
|17. Bursaspor
|20
|20
|18. Denizlispor
|21
|19
|19. Balıkesirspor
|20
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|23
|57
|2. Liverpool
|22
|48
|3. Chelsea
|24
|47
|4. M. United
|22
|38
|5. West Ham United
|23
|37
|6. Arsenal
|21
|36
|7. Tottenham
|20
|36
|8. Wolverhampton Wanderers
|21
|34
|9. Brighton
|22
|30
|10. Leicester City
|20
|26
|11. Aston Villa
|21
|26
|12. Southampton
|22
|25
|13. Crystal Palace
|22
|24
|14. Brentford
|23
|23
|15. Leeds United
|21
|22
|16. Everton
|20
|19
|17. Norwich City
|22
|16
|18. Newcastle
|21
|15
|19. Watford
|20
|14
|20. Burnley
|18
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|22
|50
|2. Sevilla
|22
|46
|3. Real Betis
|22
|40
|4. Atletico Madrid
|21
|36
|5. Barcelona
|21
|35
|6. Real Sociedad
|21
|34
|7. Villarreal
|22
|32
|8. Rayo Vallecano
|21
|31
|9. Athletic Bilbao
|22
|31
|10. Valencia
|22
|29
|11. Osasuna
|22
|28
|12. Celta Vigo
|22
|27
|13. Espanyol
|22
|27
|14. Granada
|22
|24
|15. Elche
|22
|23
|16. Getafe
|22
|22
|17. Mallorca
|21
|20
|18. Cadiz
|22
|18
|19. Deportivo Alaves
|22
|17
|20. Levante
|21
|11