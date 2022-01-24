Recep Türköz imzaladı

Çorum FK, ara transferdeki ikinci imzayı Recep Türköz’e attırdı. Sezonun ilk yarısını Niğde Anadolu FK’da geçiren 25 yaşındaki orta saha-kanat oyuncusu, Çorum’a gelerek antrenmanlara başladı.

Çorum FK, aynı gruptaki rakiplerinden Niğde Anadolu FK’dan prensip anlaşmasına vardığı orta saha-kanat oyuncusu Recep Türköz’e 1,5 yıllık imza attırdı. Deneyimli futbolcu, ilk antrenmanına çıktı.

RECEP TÜRKÖZ KİMDİR?

1997 Tokat doğumlu olan Recep Türköz, 2014-2015 sezonunda Tokatspor’da profesyonelliğe adım attı. Tokatspor’dan sonra 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında Kahramanmaraşspor formalarını giyen Recep Türköz, bu sezon başında Niğde Anadolu FK’ya transfer oldu.

Deneyimli futbolcu, sezonun ilk yarısında Niğde ekibinde ligde 16, Türkiye Kupası’nda 1 olmak üzere 17 resmi maça çıkarken, 1123 dakika süre aldı.

Bu maçlarda 2 gol atan ve 2 sarı kart gören Türköz, bu sezon Çorum FK’nın Niğde Anadolu FK’yı deplasmanda 2-0 yendiği maçta, oyuna ikinci yarıda girdi.

Çorum FK, geçtiğimiz günlerde de Samsunspor’dan golcü Mehmet Akyüz’ü kadrosuna katmıştı.

(Hüseyin AŞKIN)

