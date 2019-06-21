2.Lig’e yükselen Yeni Çorumspor’un 12 maçının TRT tarafından canlı yayınlanacağına dikkat çeken Başkan Fatih Özcan, “Vizyonumuz büyük. Bir marka değeri yaratmaya çalışıyoruz. Bu noktada, Real Madrid’i örnek alıyoruz. Nasıl büyük kulüp oldular, nasıl yönetiliyorlar onun araştırmasını yapıyoruz” dedi.

PARA İÇİN KİMSENİN AYAĞINA GİTMEYİZ

“Ben varken Çorumspor sahipsiz değildir” diyen Fatih Özcan, “Çorumspor’a sahip çıkılmaz, sponsor olunur. Para için kimsenin ayağına gitmeyiz. Çorumspor’un bir marka değeri var. Kimseden para istemiyorum. Parayı yolda yürürken bile bulurum. Ama destek istiyoruz.

Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Ahlatcı ile yaptığımız görüşme gayet olumlu geçti. Kendisi, resmi sponsorumuz oldu. 1 milyon 500 bin lira karşılığında göğüs reklamı sponsorumuz oldu.

Deplasman maçları ve kamplarımız için sponsorlar bekliyoruz. Stadımızda elektronik tabelalarımız olacak ve bu tabelalarda sponsorlarımızın logoları yer alacak. Yine, otobüsümüzün üzerinde de yine bu logolar yer alacak. Kulüp merkezimizde logoları olacak. Katma değer sağlayan sponsorlarımızı dünyaya tanıtacağız.

3 esnaf bir araya gelip bir deplasmanımızı da karşılayabilir. 17 deplasmanımız var. Her birine sponsor bulup yükümüzü hafifletmek istiyoruz. Yine, kamplarımıza da sponsor arıyoruz. Sponsorluk kampanyamıza destek bekliyoruz. Herkes marka değerimizden yararlansın.

Sezon başlamadan bu işleri halledip sezona kafamız rahat girmek istiyoruz.

Tüm bunları bir havuzda toplarsak ortaya ciddi rakamlar çıkıyor. Sponsorlarımızı para konusunda sıkmıyoruz. Ne zaman istiyorlarsa o zaman ödesinler” diye konuştu.

BELEDİYE’DEN TEKNİK PERSONEL DESTEĞİ İSTİYORUZ

Belediyelerin profesyonel kulüplere desteklerinin yasal çerçevesinin belli olduğunu kaydeden Yeni Çorumspor Başkanı Fatih Özcan, bu noktada Çorum Belediyesi’nden teknik eleman desteği beklediklerini söyledi.

Yeni Çorumspor’un birçok kulübün gıpta ile baktığı tesislere sahip olduğunu ve bu tesislerin belediyeye ait olduğunu kaydeden Başkan Özcan, “Bu tesislere milyonlarca lira para harcandı. Bakımı gerçekten çok zor. Bugün Kocaelispor gibi bir takım bile yeni stadın maliyetini karşılamakta güçlük çekiyor ve yeni stadında maç oynamamayı gözden geçiriyor.

Bu noktada biz Belediyeden sadece personel desteği istiyoruz. Bizim işimiz ayrı. Buralara biz sahip çıkamayız. Yeni stadımız alttan ısıtmalı. Bir kere dondurduk mu milyonlarca lira zarar veririz. O yüzden, bu tesislere Tesisler Müdürlüğü sahip çıksın. Bununla ilgili olarak gerekirse Belediye Başkanı ile görüşürüz.

Güvenliğin parasını da ben ödeyemem. İaşeyi biz karşılarız ama stat, tesis ve personel benden gitsin. Bunları belediye karşılasın. Bunlar bizden gitmezse düşmemeye, giderse şampiyonluğa oynarız” diye konuştu.

TARAFTAR TEK ÇATI ALTINDA TOPLANACAK

Yeni Çorumspor Başkanı Fatih Özcan, yeni sezona kapsamlı şekilde hazırlandıklarını ifade ederken, hazırlık yaptıkları konulardan birinin de taraftar örgütlenmesi olduğunu söyledi.

Taraftarların tek çatı altında toplanması gerektiğini kaydeden Başkan Özcan, “Bu konuda taraftar derneği kurma çalışmaları devam ediyor. Tüm taraftarlar Kırmızı Şimşekler adı altında toplanacak. Onlar da genel kurul yapacak ve kim seçilirse bizim muhatabımız o olacak.

Büyük hedeflerimiz var. Bu hedefe ulaşmak için çalışırken bir de taraftara otobüstür şudur budur uğraşmak istemiyoruz. Taraftarımızın her şeyi ile dernek yönetimi ilgilenecek.

Kendilerine çok iyi bir yer tahsis edeceğiz. Ayrıca, ürün satışlarından derneğe gelir elde etme imkânı da sunacağız. İkinci bir dernek kurulursa kesinlikle muhatap almayız. Biz tüm taraftarların tek çatı altında olmasını istiyoruz.

Şu anda taraftarlarımızın 2.Lig’e hazır olduklarını düşünmüyorum. Herkes kendini 2.Lig’e göre dizayn edecek” şeklinde konuştu.

DESTEKÇİLERE TEŞEKKÜR

Yeni Çorumspor Kulüp Başkanı Fatih Özcan, farklı alanlarda kulübe destek olan ancak teşekkür etmeyi unuttukları kişi ve kurumlara dünkü toplantıda teşekkür etti.

Özcan, Bahçeli Gıda sahibi Turgay Dalgıç’a, Grj Rent A Car sahibi Hasan Hüseyin Doğrusöz’e, 19 55 Pide Salonu sahibi Mustafa Duman’a, Greyder’e, Nasip Ekmek Fırını sahipleri Mustafa ve Murat Akdemir kardeşlere, Şellale Cafe Sahibi Mustafa Mertek’e, Özlem Konsept sahibi Serdar Koçak’a, Şoförler Odası Başkanı Tahsin Şahin ve Akdağ Vinç’e teşekkür ederken, “Bu kardeşlerimiz görünmeyen kahramanlar. Verdikleri desteklerin örnek olmasını diliyoruz” dedi.