Raşit Yorgancılar, 1 yıl sonra Çorum FK maçında
Çorum FK’nın da yer aldığı 2.Lig Kırmızı Grup’ta, 20 Mart Pazar günü oynanacak 30.hafta maçlarının hakemleri belli oldu.
Spor 18.03.2022, 00:01
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Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Çorum FK, evinde Bodrumspor’la oynayacağı maçı, Konya bölgesi hakemlerinden Raşit Yorgancılar yönetecek. Çorum Şehir Stadyumu’nda, saat 14.00’te başlayacak maçta, Raşit Yorgancılar’ın yardımcılıklarını ise, Ankara bölgesinden Serdar Osman Akarsu ile Buğra Can Semercioğlu yapacak. Konya bölgesinden Ramazan Doğanay da maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.
Raşit Yorgancılar, kariyerinde ikinci kez Çorum FK maçı yönetecek. Yorgancılar, Çorum FK’nın geçtiğimiz sezonun 27.haftasında, Ankara Demirspor’la deplasmanda 2-2 berabere kaldığı maçı yönetmiş ve karşılaşma bitiminde iki takımın da tepkisi almıştı.
(Hüseyin AŞKIN)
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