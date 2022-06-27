Rakipler değişiyor, madalyanın rengi değişmiyor… Barış Boyar hep zirvede
Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü badminton antrenörü Barış Boyar, Antalya’da Muratpaşa Belediyesi tarafından 3.’sü düzenlenen “Veteranlar Badminton Şenliği”nde yine kürsünün birincilik basamağında yer aldı. Boyar, +40 yaş kategorisi tek erkeklerde ve +35 yaş çift erkeklerde şampiyon olup, koleksiyonuna iki madalya daha ekledi.
Eski milli badmintoncu, Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü antrenörü Barış Boyar, Antalya-Muratpaşa Belediyesi’nin düzenlediği Veteranlar Badminton Şenliğinde de kalitesini konuşturarak iki birincilik aldı.
Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Veteranlar Badminton Şenliğine, yurt genelinden özel davet edilen 35 yaş ve üzeri 50 seçkin sporcu katıldı. Evcilmen Spor Salonu’nda düzenlenen şampiyonada, +40 yaş tek erkekler kategorisinde tüm rakiplerini yenen hemşehrimiz Barış Boyar, şampiyon oldu.
Barış Boyar, +35 yaş çift erkekler kategorisinde ise, İzmirli partneri Ümit Altın ile birlikte karşılaştıkları tüm rakiplerini yenerek bir şampiyonluk daha kazandı.
Turnuvayı çifte birincilikle tamamlayıp, koleksiyonuna iki madalya daha katan Barış Boyar, şenlik için davet edildiğinde çok mutlu olduğunu belirterek Muratpaşa Belediyesi’nin badminton sporuna önemli katkılar sağladığını söyledi.
(Hüseyin AŞKIN)
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|38
|81
|2. Fenerbahçe
|38
|73
|3. Konyaspor
|38
|68
|4. Başakşehir
|38
|65
|5. Alanyaspor
|38
|64
|6. Beşiktaş
|38
|59
|7. Antalyaspor
|38
|59
|8. Karagümrük
|38
|57
|9. Adana Demirspor
|38
|55
|10. Sivasspor
|38
|54
|11. Kasımpaşa
|38
|53
|12. Hatayspor
|38
|53
|13. Galatasaray
|38
|52
|14. Kayserispor
|38
|47
|15. Gaziantep FK
|38
|46
|16. Giresunspor
|38
|45
|17. Rizespor
|38
|36
|18. Altay
|38
|34
|19. Göztepe
|38
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|38
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|36
|70
|2. Ümraniye
|36
|70
|3. Bandırmaspor
|36
|62
|4. İstanbulspor
|36
|60
|5. Erzurumspor
|36
|58
|6. Eyüpspor
|36
|57
|7. Samsunspor
|36
|51
|8. Boluspor
|36
|50
|9. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|10. Tuzlaspor
|36
|49
|11. Denizlispor
|36
|49
|12. Keçiörengücü
|36
|48
|13. Gençlerbirliği
|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
|36
|38
|19. Balıkesirspor
|36
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|93
|2. Liverpool
|38
|92
|3. Chelsea
|38
|74
|4. Tottenham
|38
|71
|5. Arsenal
|38
|69
|6. M. United
|38
|58
|7. West Ham United
|38
|56
|8. Leicester City
|38
|52
|9. Brighton
|38
|51
|10. Wolverhampton Wanderers
|38
|51
|11. Newcastle
|38
|49
|12. Crystal Palace
|38
|48
|13. Brentford
|38
|46
|14. Aston Villa
|38
|45
|15. Southampton
|38
|40
|16. Everton
|38
|39
|17. Leeds United
|38
|38
|18. Burnley
|38
|35
|19. Watford
|38
|23
|20. Norwich City
|38
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|86
|2. Barcelona
|38
|73
|3. Atletico Madrid
|38
|71
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Real Betis
|38
|65
|6. Real Sociedad
|38
|62
|7. Villarreal
|38
|59
|8. Athletic Bilbao
|38
|55
|9. Valencia
|38
|48
|10. Osasuna
|38
|47
|11. Celta Vigo
|38
|46
|12. Rayo Vallecano
|38
|42
|13. Elche
|38
|42
|14. Espanyol
|38
|42
|15. Getafe
|38
|39
|16. Mallorca
|38
|39
|17. Cadiz
|38
|39
|18. Granada
|38
|38
|19. Levante
|38
|35
|20. Deportivo Alaves
|38
|31