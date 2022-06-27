Rakipler değişiyor, madalyanın rengi değişmiyor… Barış Boyar hep zirvede

Eski milli badmintoncu, Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü antrenörü Barış Boyar, Antalya-Muratpaşa Belediyesi’nin düzenlediği Veteranlar Badminton Şenliğinde de kalitesini konuşturarak iki birincilik aldı.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Veteranlar Badminton Şenliğine, yurt genelinden özel davet edilen 35 yaş ve üzeri 50 seçkin sporcu katıldı. Evcilmen Spor Salonu’nda düzenlenen şampiyonada, +40 yaş tek erkekler kategorisinde tüm rakiplerini yenen hemşehrimiz Barış Boyar, şampiyon oldu.

Barış Boyar, +35 yaş çift erkekler kategorisinde ise, İzmirli partneri Ümit Altın ile birlikte karşılaştıkları tüm rakiplerini yenerek bir şampiyonluk daha kazandı.

Turnuvayı çifte birincilikle tamamlayıp, koleksiyonuna iki madalya daha katan Barış Boyar, şenlik için davet edildiğinde çok mutlu olduğunu belirterek Muratpaşa Belediyesi’nin badminton sporuna önemli katkılar sağladığını söyledi.

(Hüseyin AŞKIN)

