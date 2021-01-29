“Rakipler bize karşı daha temkinli oynuyor”

Çorum FK’yı 1-0 yendiklerini ancak 8-9 net pozisyondan da yararlanamadıklarını kaydeden Özbalta, sezon sonu hedefine odaklandıklarını, gemiyi tüm zorluklara rağmen limana yaklaştıracaklarını ifade etti.

İlk yarıyı lider bitirdiklerini ve rakip takımların kendilerine karşı daha temkinli oynadıklarını belirten genç teknik adamın Çorum FK maçı sonrasında yaptığı açıklama şöyle: “Sağlıklı bir ortamda güzel bir kamp dönemi geçirdik. Ligin ikinci yarısının çok zor olacağını öngörebiliyorduk. Oyuncularımızla da bunu paylaştık. İkinci yarılar sıkı geçer. Takımlardan oyun bekleme ihtimali azdır. Bunun bilincindeyiz.

Ligin ilk yarısını lider bitiren bir Manisa FK takımı olunca rakiplerin bize bakışının farklı olacağını biliyorduk. Çorum FK karşısında 1-0 kazandık. Galibiyeti elde ederken 8-9 tane net pozisyonumuz var. İyi oynamaya çalışıyoruz. Kötü bir zemin vardı ama bu işin bahanesi yok.

Hep beraber, kulüp başkanımızdan aşçımıza kadar, hocalar, oyuncular, herkes taşın altına elini sokup bu gemiyi hangi fırtına olursa olsun, hangi sahada olursa olsun limana yanaştırmak zorundayız. Amacımız bu. Bunun için çalışıyoruz.

Oyuncularımızın çok büyük özverisi var. En önemlisi de, yürekleriyle ve gönülleriyle her şeye katlanabiliyorlar.

17 tane daha maçımız var. Kolay olmayacak, sıkı olacak, sağlam olacak. Belki bazen inişlerimiz olacak. Belki skora yansımayacak ama oyuncularım zihinsel olarak çok dayanıklı olacaktır. Bunu, oynadığımız 19 maçta gösterdiler. Hepsinin alınların öpüyorum.

Manisa’daki insanların sevinçlerine ortak olabiliyorsak, bu zevki onlara tattırabiliyorsak, ne mutlu bize.”

(Spor Servisi)