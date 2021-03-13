Rakip Sancaktepe, hedef galibiyet

Furkan Aksuoğlu düdük çalacak.

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup’ta Play-Off hesapları yapan Çorum FK, 28.hafta maçında yarın sahasında İstanbul temsilcisi Sancaktepe FK’yı konuk edecek.

Hafta içerisinde grubun güçlü takımlarından Ankara Demirspor’la deplasmanda karşılaşan ve 2-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrılarak altın değerinde 1 puan alan Çorum FK, yarın Sancaktepe FK karşısında mutlak galibiyet hedefliyor. Kırmızı-siyahlılarda tüm planlar 3 puan üzerine yapılırken, eksik futbolcuların çokluğu dikkat çekiyor.

Yarınki maçta, sarı kart cezalısı Oktay Balcı’nın yanı sıra, sakatlıkları bulunan Nafican Yardımcı, Murat Türkkan, Tarık Mayhoş ve Salih Zafer Kurşunlu forma giyemeyecek.

Sancaktepe FK ise ligde oldukça sıkıntılı günler geçiriyor. Sezona fırtına gibi başlayan ancak yaşadığı ekonomik kriz nedeniyle dağılan Sancaktepe FK, son 8 maçında puan alamazken, gol bile atamadı. Düşme korkusunu artık yakından hisseden İstanbul temsilcisi, genç oyunculardan kurulu kadrosuyla ligde kalma mücadelesi veriyor.

37 puanlı 10.sıradaki Çorum FK ile 22 puanlı 13.sıradaki Sancaktepe FK arasında yarın Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanacak maçı Trabzon bölgesi hakemlerinden Furkan Aksuoğlu yönetecek. Saat 14.00’te başlayacak maçta Aksuoğlu’nun yardımcılıklarını ise Trabzon bölgesinden Yakup Bulut ve Rize bölgesinden Akın Karabacak yapacak. Yine Trabzon bölgesinden Alpaslan Şen de maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.

(Spor Servisi)