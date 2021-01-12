‘Rakibi ciddiye aldık’

İstanbul’da üst üste 2 maç oynayarak Çorum’a 4 puanla dönen Çorum FK’da Sportif Direktör İsmail Atalay Baydur 2 maç hakkında değerlendirmelerde bulundu. Çorum’da oynanan Gümüşhanespor maçının ardından İstanbul’da 4 günde 2 maç oynadıklarının altını çizen Baydur, “İlk oynadığımız Sarıyer maçı Play-Off umutlarını devam ettirebilmek adına oldukça önemliydi. Sezon başından beri sadece bir gol yemiş takıma oynanabilecek en iyi ve dengeli oyunu oynayarak 1 puanla ayrıldık. Yüksek tempoda geçen bu maçın hemen ardından maddi sıkıntılardan dolayı sorunlar yaşayan ve bu nedenle as oyuncularından yoksun genç futbolcu ağırlıklı Sancaktepe maçını oynadık. Her ne kadar Sancaktepe eski gücünde olmasa da, çok fazla dinlenme şansı bulamadığımız, saha şartlarının da çok ağır olması bu maçı zor hale getirdi. Ancak oyuncularımız ve teknik ekibimiz hedefe ulaşmak adına artık hiçbir rakibi hafife alma lüksümüzün olmadığının bilincindeydi. Maç öncesi ve maç sırasında rakibi küçümsemeden sahaya aynı hırs ve mücadelelerini yansıtarak 6-0 gibi farklı bir skorla maçı kazandılar.

Şimdi önümüzde iki erteleme maçımız daha var. Bu iki maçı da en iyi şekilde atlatıp ikinci yarıya daha umutlu girmek istiyoruz” dedi.

(Spor Servisi)