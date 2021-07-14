Raketlerin 15 Temmuz duyarlılığı

15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Milli Birlik Günü Anma etkinlikleri kapsamında Masa Tenisi İl Temsilciliği tarafından düzenlenen özel turnuvada ilk gün müsabakaları tamamlandı. Minikler, küçükler ve yıldızlar (kız-erkek) olmak üzere 3 kategoride yapılan maçlar sonunda minik erkeklerde Yağız Hoşgör birinci, Çağlar Egemen Gökkaya ikinci ve Mustafa Ünal üçüncü oldu. Küçük kızlar kategorisinde ise Zümra Sırıklı birinci, Ceylin Akdanalı ikinci, Nehir Bolat ise üçüncü olurken, küçük erkeklerde Yiğit Egemen Tekeoğlu birinci, Atay Tuna Genel ikinci, Ömer Asaf Yemişli üçüncü olarak tamamladı. Yıldız kızlar kategorisinde ise birincilik kürsüsüne Aybüke Banu Şimşek çıkarken, kardeşi Asude Tuba Şimşek ikinci, Elif Sare Akdanalı üçüncü oldu. Yıldız erkeklerde ise Oğuz Kaan Çınar birinci, Ali Kağan Kalıpçı ikinci, Alkım Kaplan üçüncü olmayı başardı.

Masa tenisi turnuvasında bugün gençler ve büyükler kategorisinde maçlar yapılacak. Atatürk Spor Salonu’nda yapılacak maçlar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları akşam saat 21.00’de Kadeş Meydanı’nda düzenlenecek ödül töreninde verilecek.

(Rıfat KARA)

