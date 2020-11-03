Raketlerden süper başlangıç

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu’nun 2020 yılı faaliyet programında yer alan Masa Tenisi Süper Lig 1.etap heyecanı 31 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında Balıkesir’de gerçekleşti. Çorum’u erkeklerde Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ile Spor İhtisas Kulübü, kızlarda ise yine Spor İhtisas Kulübü temsil etti. Ali Korkmaz’ın antrenörlüğünü yaptığı Umut Baha Dursun, Saim Polatkan, Emir Baha Sönmez ve Uğurcan Dursun’dan oluşan Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü erkek takımı ilk maçında İstanbul TED’i 3-0 yenerken, ikinci maçında Fenerbahçe’ye 3-0 mağlup oldu. Son maçında ise Düzce temsilcisini de 3-0 yenerek 1.etabı 2 galibiyet, 1 yenilgi ile tamamlamış oldu.

Mesut Kuşgöz’ün antrenörlüğünü yaptığı Emir Eren Atıcı, Miraç Kahraman, Tugay Gül, Hamza Deniz Onat ve Ömer Taher’den oluşan Spor İhtisas erkek takımı ise Kocaeli KBS’e 3-0, Beşiktaş’a ise 3-1 mağlup oldu. Bir diğer Kocaeli temsilcisi Sarkuysan’ı 3-0’la geçen Spor İhtisas son maçında ise Balıkesir’i 3-1 yenerek ilk etabı 2 galibiyet ile tamamladı. Spor İhtisas Kulübü’nün Aybüke Banu Şimşek, Yağmur Yeşil, Asu Ayça Şenyuva ve Ceylin Akdanalı’dan oluşan kız takımı ise ilk maçında İstanbul DSİ Kulübü’nü 3-0 yenerken, ikinci maçında Trabzonspor’a 3-1 mağlup oldu. Üçüncü maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor’u 3-1’le geçen Spor İhtisas kız takımı son maçında ise Kayseri Kocasinan Belediyespor’a başa baş götürdüğü maçı 3-2 kaybetti.

Bu sonuçların ardından Çorum temsilcileri Süper Lig’de oynadığı 11 karşılaşmadan 6 galibiyet alarak Süper Lig’e süper bir başlangıç yapmış oldu. Masa Tenisi Süper Lig 2.etap müsabakaları ise 3 haftalık aranın ardından Adana’da gerçekleşecek.

(Spor Servisi)