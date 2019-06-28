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Raketlerden çifte şampiyonluk

Çorum'da devam eden Küçükler Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'nda Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü kızlarda ve erkeklerde şampiyonluğa uzandı.

Raketlerden çifte şampiyonluk

Çorum'da devam eden Küçükler Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'nda Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü kızlarda ve erkeklerde şampiyonluğa uzandı.

28 Haziran 2019 Cuma 00:27
Raketlerden çifte şampiyonluk

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu'nun 2019 yılı faaliyet programında Küçükler Takım Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'nda heyecan sona erdi. Kızlarda 25, erkeklerde 26 takımın katılımı ile gerçekleşen şampiyonada Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü kızlarda ve erkeklerde önemli bir başarıya imza atarak şampiyon olmayı başardı. Tevfik Kış Spor Salonu'nda oyAna Tablo 1-8 maçlarında Abdullah Gürbüz, Mehmet Akif Aktaş, Uğurcan Dursun ve Yiğit Furkan Şimşek'ten oluşan Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü A takımı yarı finalde Kayseri temsilcisini 3-0 yenerek finale çıkmayı başarırken, Abdurrahman Gürbüz, Arda Kekillioğlu, İsmail Eren Alıcı ve Muhammet Fatih Candan'dan oluşan B takımı da İzmir temsilcisini aynı skorla mağlup ederek finalde A takımının rakibi oldu. Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü A ve B takımı arasında oynanan final karşılaşmasını A takımı 3-0 kazanarak Türkiye Şampiyonu olurken, B takımı ikinci olarak tamamladı.

Aybüke Banu Şimşek, Elif Naz Aktaş, Elizan Başar ve Ezel Arslan'dan oluşan Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü kız A takımı ise yarı finalde Ankara temsilcisi Şehit Hakan Kabil Spor Kulübü'nü 3-2 yenerek finale adını yazdırdı. Finalde bir diğer Ankara temsilcisi Afadspor ile karşılaşan Çorum Belediyesi kız A takımı bu maçı da 3-1 kazanarak Türkiye şampiyonu oldu.

SPOR İHTİSAS BEŞİNCİ OLDU

Ege Bolat, Hamza Deniz Onat, Kadir Yılmaz'dan oluşan kadrosu ile erkekler kategorisinde mücadele eden bir diğer Çorum temsilcisi Spor İhtisas takımı şampiyonayı beşinci olarak tamamladı.

Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ile erken final niteliğini taşıyan yarı final maçında karşı karşıya gelen Spor İhtisas rakibine 3-0 yenilerek final şansını kaybetti. Daha sonra 5-8 sıralama maçları oynayan Spor İhtisas rakiplerini mağlup ederek şampiyonayı beşinci olarak tamamladı.

Şampiyona bugün ferdi ve çiftler kategorisinde yapılacak olan müsabakalar ile devam edecek.

(Rıfat KARA)

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