Raketler Zafer Kupası’nda kapıştı

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Zafer Kupası Masa Tenisi müsabakalarında dereceye girenler belli oldu.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Masa Tenisi İl Temsilciliği tarafından ortaklaşa düzenlenen 30 Ağustos Zafer Kupası Masa Tenisi müsabakalarında heyecan sona erdi. Cumartesi günü Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşen müsabakalar minikler, küçükler, yıldızlar, gençler ve büyükler (kız-erkek) olmak üzere 5 kategoride yapılırken, 59 sporcu dereceye girebilmek için ter döktü. Cumartesi günü minikler, küçükler ve yıldızlar kategorisinde 57 maç, Pazar günü gençler ve büyükler kategorisinde ise 110 maç yapıldı. Eleme usulüne göre oynanan maçlar sonunda dereceye giren sporcular ve kulüpleri şu şekilde oluştu;

Minik kızlar: 1.Melek İçöz (Görkemspor), 2.Zehra Baran (Görkemspor)

Minik erkekler: 1.Efe Deniz Şahingöz (Dinamikspor), 2.Yiğit Alp Yalçın (Görkemspor), 3.Yağız Hoşgör (Çorumspor), 4.M.Emin Caymaz (Çorumspor)

Küçük kızlar: 1.Ceyda Duman (Dinamikspor), 2.Esma Tümtürk (Görkemspor), 3.Irmak Gökkaya (Görkemspor), 4.İrem Karaca (Görkemspor)

Küçük erkekler: 1.Eren Kömbeci (Dinamikspor), 2.Efe Şahingöz (Dinamikspor), 3.Ozan Yılmaz (Dinamikspor), 4.Yağız Hoşgör (Çorumspor)

Yıldız kızlar: 1.Esma Tümtürk (Görkemspor), 2. Ceyda Melek Aşgın (Çorumspor), 3.Ceyda Duman (Dinamikspor), 4.Elif Caymaz (Dinamikspor)

Yıldız erkekler: 1.Meriç İçöz (Dinamikspor), 2.Eren Kömbeci (Dinamikspor), 3.Ozan Yılmaz (Dinamikspor), 4.Kadir Berke Targa (Dinamikspor)

Genç kızlar: 1.Elif Caymaz (Dinamikspor), 2.Öykü Yıldırım (Dinamikspor), 3.Ceyda Duman (Dinamikspor), 4.Zeynep Kömbeci (Dinamikspor)

Genç erkekler: 1.Emir Baki Çolak (M.Sinan Gençlikspor), 2.Mahmut Eren Güler (M.Sinan Gençlikspor), 3.Meriç İçöz (Dinamikspor), 4.Mehmet Eren Kömbeci (Dinamikspor)

Büyük kızlar: 1.Nisanur Çelik (Görkemspor), 2.Öykü Yıldırım (Dinamikspor), 3.Sinem Bozkurt (Görkemspor), 4.Sıla Hayat Ökten (Görkemspor)

Büyük erkekler: 1.Özgür Çalhan (Yeni Çorumspor), 2.Alp Doğan (M.Sinan Gençlikspor), 3.Gürcan Bayşu (Yeni Çorumspor), 4.Mert Yıldız (M.Sinan Gençlikspor)

Müsabakalar sonunda düzenlenen ödül töreni ile dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi. (Rıfat KARA)